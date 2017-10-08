Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр вышел на подиум в качестве модели детской одежды люксового бренда.
«Невероятно приятно, что наш малыш Сашенька по приглашению компании „Меркури“ и лично Аллы Константиновны Вербер открыл и закрыл главный показ осени в @barvikhaluxuryvillage. Малыш справился со всеми задачами и был очень мил в роскошном образе от @loropianaofficial», — написала в Instagram гордая сыном мама Яна Рудковская.
Рекламируемая одежда принадлежит бренду Loro Piana. Цена на модели курток предыдущей коллекции начинаются от тысячи евро.
Ранее «URA.RU» писало, что пользователей соцсетей удивил рюкзак сына Плющенко и Рудковской. Сумка от Louis Vuitton маленького Саши стоит около 200 тысяч рублей, что сравнимо с ценой подержанного автомобиля.