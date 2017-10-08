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09 октября 2017
08 октября 2017
22:58  08 октября 2017 0

Детские куртки от тысячи евро: 4-летний сын Плющенко подрабатывает моделью люксовых брендов. ВИДЕО

На сына Сашу Рудковская и Плющенко денег не жалеютФОТО: скрин с видео

Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр вышел на подиум в качестве модели детской одежды люксового бренда.

«Невероятно приятно, что наш малыш Сашенька по приглашению компании „Меркури“ и лично Аллы Константиновны Вербер открыл и закрыл главный показ осени в @barvikhaluxuryvillage. Малыш справился со всеми задачами и был очень мил в роскошном образе от @loropianaofficial», — написала в Instagram гордая сыном мама Яна Рудковская.

Рекламируемая одежда принадлежит бренду Loro Piana. Цена на модели курток предыдущей коллекции начинаются от тысячи евро.

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Фото: сайт Loro Piana

Ранее «URA.RU» писало, что пользователей соцсетей удивил рюкзак сына Плющенко и Рудковской. Сумка от Louis Vuitton маленького Саши стоит около 200 тысяч рублей, что сравнимо с ценой подержанного автомобиля.

Наталья Михалева
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