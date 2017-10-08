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09 октября 2017
08 октября 2017
23:03  08 октября 2017 0

Чиновников заставили поклясться в доброте и отзывчивости

Заседание областной Думы. Октябрь 2014. Тюмень, чемезов олег, клятва
Чиновникам придется поклясться быть вежливыми с людьмиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Чиновников Якутии при вступлении в должность обязали произносить клятву на верность и доброжелательность к жителям региона. Новые правила этики для госслужащих утвердил глава республики Саха Якутия Егор Борисов, который столкнулся с огромными очередями в местном департаменте градостроительства.

По мнению главы республики, чтобы побороть в регионе коррупцию и хамство среди чиновников, они должны стать добрее и отзывчивее. После этого Борисов поручил разработать клятву для чиновников, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Обязуюсь не допускать грубости, равнодушия, высокомерия в адрес граждан и волокиты в ходе рассмотрения обращений…», — приводит телеканал слова клятвы.

Чиновники на руководство региона не в обиде. Они заявляют, что невежлив тот, кто нечестен с людьми, берет взятки и откаты. «Вот этот страх быть пойманным их делает равнодушным к чаяниям людей, к их боли», — считает бывший чиновник, житель Якутска Иван Степанов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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