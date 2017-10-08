Чиновников Якутии при вступлении в должность обязали произносить клятву на верность и доброжелательность к жителям региона. Новые правила этики для госслужащих утвердил глава республики Саха Якутия Егор Борисов, который столкнулся с огромными очередями в местном департаменте градостроительства.
По мнению главы республики, чтобы побороть в регионе коррупцию и хамство среди чиновников, они должны стать добрее и отзывчивее. После этого Борисов поручил разработать клятву для чиновников, сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Обязуюсь не допускать грубости, равнодушия, высокомерия в адрес граждан и волокиты в ходе рассмотрения обращений…», — приводит телеканал слова клятвы.
Чиновники на руководство региона не в обиде. Они заявляют, что невежлив тот, кто нечестен с людьми, берет взятки и откаты. «Вот этот страх быть пойманным их делает равнодушным к чаяниям людей, к их боли», — считает бывший чиновник, житель Якутска Иван Степанов.