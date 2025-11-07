В Дагестане разбился вертолет с туристами
07 ноября 2025 в 17:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В районе поселка Ачи-Су в Дагестане произошло крушение вертолета, на борту которого находились туристы. Из семи человек, находившихся в вертолете, четверо погибли. Об этом сообщает Минздрав республики.
