Туристам из России усложнили путь в Европу: почему запретили многократные визы и что теперь делать

ЕК ограничила выдачи многократных шенгенских виз россиянам, запрет вступит в силу 8 ноября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Еврокомиссия полностью запретила выдачу российским гражданам новых многократных виз. Теперь гражданам России придется обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны ЕС. При этом действующие многократные шенгенские визы россиян остаются актуальными, решение касается только новых виз. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт. Что такое многократные визы, чем они отличаются от шенгенской визы, как ограничения повлияют на туристический поток и что сейчас делать российским туристам — в материале URA.RU.

Когда запрет на многократные визы вступит в силу

Европейская комиссия ограничила выдачи многократных шенгенских виз россиянам. Запрет вступит в силу 8 ноября, следует из распространенного заявления. Отныне российским гражданам нужно будет подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Евросоюза.

Для чего вводится ограничение

Это сделано в том числе для того, чтобы проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности Шенгенской зоны. Об этом заявил Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Выданные многократные шенгенские визы до сегодняшнего дня продолжают действовать. Однако отдельные страны объединения смогут сокращать их действие.

Исключения для россиян

Исключением будут поездки по гуманитарным соображениям и наличие гражданства Евросоюза, говорится в заявлении Еврокомиссии. Также ограничения не коснутся водителей грузового транспорта, автобусов и поездов.

Маркус Ламмерт сообщил, что государства — члены Евросоюза все же сохраняют возможность выдавать многократные шенгенские визы российским гражданам, чья лояльность Брюсселю не вызывает вопросов. Также подчеркивается, что ЕК не сможет полностью запретить гражданам России въезжать на территорию ЕС.

Как ограничения на визы повлияют на турпоток

Российские туристы и до этих ограничений практически не получали шенгенских мультивиз, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). «Запрет выдачи россиянам многократных шенгенских виз вряд ли существенно повлияет на турпоток из России в страны Евросоюза», — подчеркнул директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Такого же мнения придерживается гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов. По его словам, новое ограничение вряд ли сократит и без того маленький туристический поток в Европу.

Реакция России

Сейчас европейские страны все чаще вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, представители государств придумывают все более изощренные элементы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Евросоюзу, видимо, не нужны платежеспособные туристы из России. Сейчас на территории ЕС находится множество нелегальных мигрантов и уклонистов с Украины, поэтому ЕС, по всей видимости, не стремится наладить отношения с российскими гражднами.

Чем мультивиза отличается от шенгена

Говорить об отличии этих понятий не совсем корректно, скорее это взаимодополняющие понятия. Мультивиза — это такое же разрешение на въезд на территорию Евросоюза. Однако существует главное отличие. Обычная шенгенская виза выдается туристу на одну или две поездки, а мультивиза позволяет прибывать в Европу неограниченное количество раз в период ее действия. Обо всем по порядку.

Зачем нужна шенгенская виза

Шенгенская виза может быть однократной или двукратной. Такой вариант подойдет не всем туристам. В их список можно внести тех, кто: не собирается часто ездить в Европу и хочет провести там один или два отпуска в течение года; не имеет бизнеса в Европе; хочет ознакомиться с местными достопримечательностями, не задерживаясь там больше месяца; хочет сэкономить. Таким образом, однократную визу лучше всего оформлять тем туристам, которые не собираются изучать Европу досконально.

Кому может подойти мультивиза

Обладатель мультивизы может совершать неоднократный въезд на территорию европейских государств. При этом она выдается на срок от года до 5 лет.

Получить мультивизу гораздо сложнее. Для этого необходимо предоставить ряд дополнительных документов, среди которых — справка с места работы, подтверждения отсутствия намерения покидать родину, справка о доходах, выписка из банка (сумма на счету должна значительно превышать ту, что требуется для однократного въезда), форма 2-НДФЛ и другие. Списки изменяются в зависимости от консульства той страны, куда подаются документы.