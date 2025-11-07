Российское рыболовецкое судно задержано в Южной Корее
Судно имеет водоизмещение около четырех тысяч тонн (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Береговая охрана приморского города Пусан в Южной Корее запретила рыболовецкому судну под российским флагом покидать порт. Об этом сообщает агентство Ренхап.
«У указанного рыболовецкого судна, предположительно, <...> произошла утечка около 40 литров отработанного масла», — пишет агентство. Инцидент произошел 3 ноября в береговых водах у порта Камчхон в Пусане. Судно имеет водоизмещение около четырех тысяч тонн. Действия российского судна могут быть классифицированы как нарушение закона об охране морской среды.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Есть предположение, что причиной утечки могла стать трещина в клапане. Береговая охрана планирует обратиться в прокуратуру с обвинениями против владельца судна и главного механика. Пока судно не может покинуть порт Пусана.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.