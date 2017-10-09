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09 октября 2017
08 октября 2017
01:05  09 октября 2017 0

МЧС увеличило группировку, ведущую тушение ТК «Синдика» в Москве

Локализовать пожар огнеборцы планируют не раньше 2 часов ночи (мск)Фото: ВКонтакте / "Москва с огоньком"

Группировка пожарно-спасательных подразделений МЧС, задействованная на тушении горящего торгового комплекса «Синдика» в Москве, наращивается. Об этом главе МЧС Владимиру Пучкову доложил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

«В настоящее время на месте ЧП работают почти 300 человек, задействована авиация, — приводит слова руководителя главка RT. — Группировка наращивается».

По последней информации площадь пожара составляет около 55 тысяч квадратных метров, созданы пять участков пожаротушения, задействовано 20 автоцистерн и восемь подъемных механизмов. Устанавливаются две насосные станции, ведется подготовка к проливке здания по периметру. Из-за угрозы обрушения все работы пока ведутся снаружи.

Как сообщает «Ридус», локализовать пожар огнеборцы рассчитывают лишь к 2:00—3:00 (мск). Примерная стоимость ущерба от пожара оценивается в 5,5-6,5 млрд рублей.

Как ранее писало «URA.RU», сообщение о пожаре в ТК «Синдика» поступило экстренным службам в 15:08 в воскресенье. Из комплекса, расположенного в районе Строгино на 65 км МКАД, были эвакуированы около 3 тысяч человек. Восемь человек обратились за помощью к медикам с симптомами отравления продуктами горения. В тушении задействована авиация МЧС.

Евгений Александров
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