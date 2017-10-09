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Главные новости Свердловской области
04:33  09 октября 2017 0

Тагильчане удивлены позеленевшим водохранилищем. ФОТО

Черноисточинский пруд снова переживает экологическую катастрофуФото: страница Андрея Волегова "ВКонтакте"

Жители Нижнего Тагила активно обсуждают изменения, произошедшие с Черноисточинским прудом. Водохранилище, поставляющее воду в дома, а также близлежащая местность окрасились в ярко-зеленый цвет.

Первым забил тревогу местный эколог и общественный деятель Андрей Волегов, сообщает kp.ru. Фотографии позеленевшего пруда Андрей выложил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Зеленые волны пучины „морской“, так хлещут о берег, что -Ой-ё-ё-ёй!», — иронично подписал публикацию неравнодушный тагильчанин.

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Зеленые волны уже окрасили берег Андрей Волегов

Причины таких серьезных изменений пока никому не известны. Однако загрязнение водохранилища здесь наблюдают не впервые. В июле сообщалось, что в Черноисточинском пруду вымерла рыба, а годом ранее из-за аналогичной ситуации даже велась прокурорская проверка.

Наталья Полетавкина
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