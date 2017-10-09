Тагильчане удивлены позеленевшим водохранилищем. ФОТО

Жители Нижнего Тагила активно обсуждают изменения, произошедшие с Черноисточинским прудом. Водохранилище, поставляющее воду в дома, а также близлежащая местность окрасились в ярко-зеленый цвет.
Первым забил тревогу местный эколог и общественный деятель Андрей Волегов, сообщает kp.ru. Фотографии позеленевшего пруда Андрей выложил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Зеленые волны пучины „морской“, так хлещут о берег, что -Ой-ё-ё-ёй!», — иронично подписал публикацию неравнодушный тагильчанин.
Причины таких серьезных изменений пока никому не известны. Однако загрязнение водохранилища здесь наблюдают не впервые. В июле сообщалось, что в Черноисточинском пруду вымерла рыба, а годом ранее из-за аналогичной ситуации даже велась прокурорская проверка.