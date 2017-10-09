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09 октября 2017
08:31  09 октября 2017 0

«Роснефть» вложит дополнительные деньги в инфраструктуру ХМАО ради огромных налоговых льгот

Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, нефтеразлив
В регионе вырастет добыча нефтиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минфин снизит налоговую нагрузку для одного из основных месторождений «Роснефти» — Самотлорского (ХМАО), которое приносит около 10% всей прибыли компании. Экономия составит 350 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет.

Взамен «Роснефть» намерена увеличить инвестиции в месторождение, направив средства на рост добычи, создание новых рабочих мест, а также развитие региональной инфраструктуры, пишет газета «Ведомости».

Законопроект по предоставлению налоговой льготы Минфин представит до середины октября 2017 года. Изменения могут вступить в силу с января 2018 года.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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