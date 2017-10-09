Минфин снизит налоговую нагрузку для одного из основных месторождений «Роснефти» — Самотлорского (ХМАО), которое приносит около 10% всей прибыли компании. Экономия составит 350 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет.
Взамен «Роснефть» намерена увеличить инвестиции в месторождение, направив средства на рост добычи, создание новых рабочих мест, а также развитие региональной инфраструктуры, пишет газета «Ведомости».
Законопроект по предоставлению налоговой льготы Минфин представит до середины октября 2017 года. Изменения могут вступить в силу с января 2018 года.