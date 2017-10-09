В 60 километрах к юго-востоку от знаменитого перевала Дятлова свердловский исследователь Валентин Дегтерёв обнаружил гигантский памятник эпохи каменного века. Длина неолитического геоглифа около 10 километров, ширина приблизительно в 5 километров. Выявить их помогли снимки, сделанные из космоса.
«Десятки рисунков выбиты в грунте, среди тайги. Никакого отношения к геологии или лесозаготовкам они не имеют, — пояснил Дегтерёв „URA.RU“. — Древние художники изобразили нечто, что сейчас можно трактовать двояко. Однако они напоминают то, что похоже на комету или метеорит».
Также изображения вызывают ассоциации с огромной птицей, а между двумя горами древние строители расположили «ворота», которые могут символизировать некий переход.
Видео: Валентин Дегтерёв
«Впрочем, я ничего не утверждаю. Мы никогда не узнаем, что было зафиксировано на этих рисунках, сделанных руками древнего народа, который давно уже канул в историю, — считает исследователь. — Однако это теперь доказывает, что территория вокруг перевала Дятлова действительно была священной для манси, населяющих эти места. И священной она стала задолго до того, как там появился первый житель. Так что кое-что мистическое в этом есть».
Также Дегтерёв приводит координаты находки: 61.588355°, 60.753612°; 61.571104°, 60.753665°; 61.554000°, 60.742642°; 61.547156°, 60.766285°; 61.547156°, 60.766285°; 61.539757°, 60.736381°; 61.552246°, 60.683289°.
Ранее схожий памятник был обнаружен на территории Челябинской области.