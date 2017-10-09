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09 октября 2017
08 октября 2017
09:25  09 октября 2017 3

Минкомсвязи хочет привязать доступ к Wi-Fi к порталу госуслуг

Интернет. Екатеринбург, телефон, смартфон, wi-fi, интернет, сеть, гаджет, вай фай, беспроводной интернет
Регионам назвали условия доступа в публичные сетиФото: Анна Майорова © URA.RU

Минкомсвязи рекомендовало российским регионам предоставлять доступ в интернет через публичные сети Wi-Fi только после авторизации на портале госуслуг.

В настоящее время чиновники продвигают Единую систему идентификации и аутентификации, которая активно используется и для доступа к государственным услугам, пишет агентство Nation News.

Сейчас в системе содержится информация о ФИО, паспортных данных и электронных медицинских картах пользователей. Также, по закону об информации 2014 году, собственники публичных сетей Wi-Fi обязаны идентифицировать пользователей.

Лев Истомин
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