Минкомсвязи рекомендовало российским регионам предоставлять доступ в интернет через публичные сети Wi-Fi только после авторизации на портале госуслуг.
В настоящее время чиновники продвигают Единую систему идентификации и аутентификации, которая активно используется и для доступа к государственным услугам, пишет агентство Nation News.
Сейчас в системе содержится информация о ФИО, паспортных данных и электронных медицинских картах пользователей. Также, по закону об информации 2014 году, собственники публичных сетей Wi-Fi обязаны идентифицировать пользователей.