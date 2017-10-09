Уральский режиссер выложил в Сеть фильм «Ложь Матильды»

Уральский меценат и режиссер Сергий Алиев опубликовал в Сети фильм «Оболганный государь» (рабочее название «Ложь Матильды»), посвященный последнему российскому императору Николаю II.
Картина длится 45 минут и практически полностью состоит из монологов известных людей, в которых они рассказывают о своем отношении к императору Николаю Второму. Авторы ленты позиционировали ее, как ответ фильму Алексея Учителя «Матильда», премьера которого состоится 26 октября. Для этого создатели даже предлагали нескольким федеральным каналам выпустить «Оболганного государя» в эфире, однако получили отказ.
В съемках картины «Оболганный государь» приняли участие Федор Емельяненко, Федор Конюхов, Николай Бурляев, Ильзе Лиепа, Адам Делимханов и бывший архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.