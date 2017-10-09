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09 октября 2017
10:28  09 октября 2017 0

Уральский режиссер выложил в Сеть фильм «Ложь Матильды»

Мемориал Романовых на Старой Коптяковской дороге и зал памяти Романовых в Свердловском краеведческом музее. Екатеринбург, николай II, романов николай
Сергей Алиев выпустил ленту, посвященную Николаю ВторомуФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Уральский меценат и режиссер Сергий Алиев опубликовал в Сети фильм «Оболганный государь» (рабочее название «Ложь Матильды»), посвященный последнему российскому императору Николаю II.

Картина длится 45 минут и практически полностью состоит из монологов известных людей, в которых они рассказывают о своем отношении к императору Николаю Второму. Авторы ленты позиционировали ее, как ответ фильму Алексея Учителя «Матильда», премьера которого состоится 26 октября. Для этого создатели даже предлагали нескольким федеральным каналам выпустить «Оболганного государя» в эфире, однако получили отказ.

В съемках картины «Оболганный государь» приняли участие Федор Емельяненко, Федор Конюхов, Николай Бурляев, Ильзе Лиепа, Адам Делимханов и бывший архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.

Лев Истомин
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