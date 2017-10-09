Депутат-единоросс думы Надымского района Валерий Ткач принес извинения ненцам ЯНАО. Об этом народный избранник сам заявил «URA.RU», обратившись к аборигенам через агентство.
Валерий Ткач признает свою вину. «В прямом эфире мой ответ прозвучал на конкретный вопрос и был о конкретном факте. То, что произошло у меня в подъезде, не носило массовый характер, я не хотел никого обидеть, но прозвучало, как будто я выразился о целой народности. Я публично прошу у всех прощения», — прокомментировал свое заявление депутат Думы Надымского района.
Как ранее сообщало «URA.RU», в прямом эфире местной телерадиокомпании, в программе «Сфера интересов», Валерий Ткач отвечал на вопрос местной жительницы, которая пожаловалась на гадящую в подъездах молодежь. «Три года назад у нас тоже постоянно заходили ненцы в подъезд и тоже, нехорошее слово, гадили. Но мы закрыли свой подъезд. Собрались вместе и закрыли», — заявил Валерий Ткач.
Заявление депутата, занимающего также пост директора средней школы №6, возмутило представителей коренных народов Севера и вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Валерий Ткач рассказал «URA.RU», что ему даже пришлось зарегистрироваться в соцсетях, чтобы и там обратиться к аборигенам с извинениями.
«Я дважды написал в „Голос Тундры“ (паблик Ямала — прим. ред.). Второй раз, потому что люди сомневались и думали, что это фейковая страница. Я никогда не был во „ВКонтакте“, но пришлось, потому что прочитал о негодовании людей. Принял, виноват, нельзя было публично говорить обобщенно о целой народности. Часть людей откликнулась и приняла мои извинения. Но часть все-таки осталась недовольна. У каждого своя причина, возможно, я их сильно обидел», — рассказал депутат.