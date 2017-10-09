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09 октября 2017
08 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:10  09 октября 2017 3

Прокуратура нашла виновного в «убийстве» нижнетагильского водохранилища. Концентрация алюминия выше нормы в 51 раз

Черноисточинское водохранилище губят уже не в первый разФото: со траницы Андрея Волегова "ВКонтакте"

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о загрязнении Черноисточинского водохранилища. Сегодня специалисты взяли пробы воды, назначили проведение экспертиз.

При этом в надзорном ведомстве отмечают, что главным виновником загрязнений водохранилища до сих пор являлось ООО «Водоканал-НТ», в отношении которого расследуется уголовное дело. В ходе предыдущей проверки выяснилось, что в сбрасываемых компанией сточных водах концентрация загрязняющих веществ превышает все допустимые нормы. Так, по взвешенным веществам зафиксировано превышение в 2,1 раза; по алюминию, используемому при водоподготовке, — в 57,5 раза. Также многократно превышены концентрации железа, марганца, свинца, меди.

В связи с систематическим нарушением ООО «Водоканал-НТ» требований законодательства компания уже привлекалась к административной ответственности: штрафу в 135 тыс. рублей для предприятия и 25 тыс. — для директора. Кроме того, прокуратурой подан иск о полном запрете «Водоканалу» на дальнейший сброс воды до реконструкции очистных сооружений.

Тем временем жителям Нижнего Тагила пока остается лишь наблюдать за агонией водохранилища. Уже второй день пользователи соцсетей обсуждают воду, которая имеет насыщенный ядовито-зеленый цвет, и что подобное происходит не впервые.

Игорь Чукреев
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