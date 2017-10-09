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09 октября 2017
16:20  09 октября 2017 1

Близнец челябинского метеорита пролетел мимо Земли. Но он вернется

США, комета,метеор,сирия, комета, земля, астрономия, галактика, вселенная, астероид
Диаметр космического "путешественника" равен примерно 67 метрамФото: depositphotos.com © URA.RU

Земля разминулась с близнецом челябинского метеорита, который приблизился к нашей планете на расстояние 13,2 миллиона километров и снова полетел в сторону Марса и пояса астероидов, сообщает пресс-служба Центра малых планет Международного астрономического союза.

Астрономы прозвали улетевший метеорит 2017 TB1 и заявили, что он снова приблизится к Земле через 600 дней, уточняет «Ридус». Ученые говорят, что объект не опасен для человечества, особенно с учетом того, что вероятность его столкновения с нашей планетой в ближайшем будущем приближается к нулю.

Диаметр небесного тела равняется примерно 30-60 метрам, что и делает его столь похожим на метеорит, взорвавшийся над Челябинском в 2013 году, пишет «Экономика сегодня». Диаметр «уральского» метеорита равнялся примерно 20 метрам, а весил он при этом от семи до 13 тысяч тонн.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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