Земля разминулась с близнецом челябинского метеорита, который приблизился к нашей планете на расстояние 13,2 миллиона километров и снова полетел в сторону Марса и пояса астероидов, сообщает пресс-служба Центра малых планет Международного астрономического союза.
Астрономы прозвали улетевший метеорит 2017 TB1 и заявили, что он снова приблизится к Земле через 600 дней, уточняет «Ридус». Ученые говорят, что объект не опасен для человечества, особенно с учетом того, что вероятность его столкновения с нашей планетой в ближайшем будущем приближается к нулю.
Диаметр небесного тела равняется примерно 30-60 метрам, что и делает его столь похожим на метеорит, взорвавшийся над Челябинском в 2013 году, пишет «Экономика сегодня». Диаметр «уральского» метеорита равнялся примерно 20 метрам, а весил он при этом от семи до 13 тысяч тонн.