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10 октября 2017
09 октября 2017
02:23  10 октября 2017 0

Минтранс расширил список вещей, которые можно взять в самолет бесплатно

Отъезд, Газманов Олег, путешествие, турист, отъезд, чемодан, поездка, отпуск, улетать, багаж
Пассажирам с невозвратными билетами позволят брать до 5 кг ручной кладиФото: depositphotos.com © URA.RU

Минтранс утвердил нормы бесплатного провоза ручной клади для пассажиров с невозвратными авиабилетами. Ведомство также внесло изменения в список предметов, которые разрешено бесплатно пронести на борт самолета.

Согласно изменениям, провоз ручной клади массой до 5 килограммов станет бесплатным для пассажиров с невозвратными билетами. При этом авиаперевозчики, по своему усмотрению и в качестве конкурентного преимущества, могут позволить клиентам проносить в салон ручную кладь большего веса.

В обновленный перечень вещей, которые можно бесплатно проносить на борт, вошли дамские сумки, мужские портфели, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, приобретенные в duty free, уточняет «Коммерсант». При этом, в список не попали телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, поскольку они легко умещаются в рюкзаках и сумках.

Ранее стало известно, что Минтранс собирается ограничить работу авиакомпаний, самолеты которых слишком часто вылетают с задержкой. Ведомство предлагает ввести запрет на выполнение международных рейсов для наиболее безответственных перевозчиков.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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