Минтранс утвердил нормы бесплатного провоза ручной клади для пассажиров с невозвратными авиабилетами. Ведомство также внесло изменения в список предметов, которые разрешено бесплатно пронести на борт самолета.
Согласно изменениям, провоз ручной клади массой до 5 килограммов станет бесплатным для пассажиров с невозвратными билетами. При этом авиаперевозчики, по своему усмотрению и в качестве конкурентного преимущества, могут позволить клиентам проносить в салон ручную кладь большего веса.
В обновленный перечень вещей, которые можно бесплатно проносить на борт, вошли дамские сумки, мужские портфели, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, приобретенные в duty free, уточняет «Коммерсант». При этом, в список не попали телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, поскольку они легко умещаются в рюкзаках и сумках.
Ранее стало известно, что Минтранс собирается ограничить работу авиакомпаний, самолеты которых слишком часто вылетают с задержкой. Ведомство предлагает ввести запрет на выполнение международных рейсов для наиболее безответственных перевозчиков.