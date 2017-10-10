Жители Екатеринбурга возмутились из-за «поплывшей» плитки на площади 1905 года. Пользователь Facebook Евгений опубликовал фото трамвайных путей напротив здания администрации Екатеринбурга. На снимке видно, что местами плиты между шпалами перекошены и сломаны. Недовольство горожан вызвало то, что главная площадь столицы Среднего Урала ремонтировалась с середины лета 2017 года.
«Вот каким словом обозвать все это? Готовимся к ЧМ-2018? Это центр города», — написал автор снимка.
«Технологию не соблюдают — вот и идет все горбом. Засада в том, что ни один исполнитель не понес никакого наказания», — прокомментировал пост один из подписчиков.
«А вообще существуют такие люди, что умеют хорошо дороги делать?» — возмутилась пользовательница Татьяна.
«Почему на дорожных работах обычно видно лишь трех-четырех человек?» — заметил комментатор Алексей.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга «URA.RU» пояснили, что сломанная плитка — старая, это место еще не реконструировали. «Межрельсовое пространство еще не ремонтировали. Плитку рабочие будут перекладывать позднее. Окончание работ на участке — 2017 год», — сообщил пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов.
Площадь 1905 года начали реконструировать еще в июле, рабочие поменяли всю брусчатку на улице. Правда, итогами работ перед зданием мэрии был недоволен даже замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев.
«URA.RU» писало, что в Екатеринбурге строители срывают сроки по ремонту дорог и «топят» город в огромных пробках. К середине осени сложились три самые «горячие» точки на городских артериях: Макаровский мост, проспект Ленина и улица Мамина-Сибиряка.