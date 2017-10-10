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10 октября 2017
09 октября 2017
13:48  10 октября 2017 5

Плитка на главной площади Екатеринбурга «поплыла» после долгого ремонта. ФОТО

В администрации объяснили, что еще не меняли плитку на трамвайных путяхФото: пользователь Facebook Eugene Puzyrev

Жители Екатеринбурга возмутились из-за «поплывшей» плитки на площади 1905 года. Пользователь Facebook Евгений опубликовал фото трамвайных путей напротив здания администрации Екатеринбурга. На снимке видно, что местами плиты между шпалами перекошены и сломаны. Недовольство горожан вызвало то, что главная площадь столицы Среднего Урала ремонтировалась с середины лета 2017 года.

«Вот каким словом обозвать все это? Готовимся к ЧМ-2018? Это центр города», — написал автор снимка.

«Технологию не соблюдают — вот и идет все горбом. Засада в том, что ни один исполнитель не понес никакого наказания», — прокомментировал пост один из подписчиков.

«А вообще существуют такие люди, что умеют хорошо дороги делать?» — возмутилась пользовательница Татьяна.

«Почему на дорожных работах обычно видно лишь трех-четырех человек?» — заметил комментатор Алексей.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «URA.RU» пояснили, что сломанная плитка — старая, это место еще не реконструировали. «Межрельсовое пространство еще не ремонтировали. Плитку рабочие будут перекладывать позднее. Окончание работ на участке — 2017 год», — сообщил пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов.

Площадь 1905 года начали реконструировать еще в июле, рабочие поменяли всю брусчатку на улице. Правда, итогами работ перед зданием мэрии был недоволен даже замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев.

«URA.RU» писало, что в Екатеринбурге строители срывают сроки по ремонту дорог и «топят» город в огромных пробках. К середине осени сложились три самые «горячие» точки на городских артериях: Макаровский мост, проспект Ленина и улица Мамина-Сибиряка.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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