19:48 09 октября 2017 4

На фото рабочие отдыхают, пока к ним едет грузовик со шпалами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге строители срывают сроки по ремонту дорог и «топят» город в огромных пробках. К середине осени сложились три самые «горячие» точки на городских артериях: Макаровский мост, проспект Ленина и улица Мамина-Сибиряка. Журналисты «URA.RU» проинспектировали эти стройки и спросили с ответственных, когда автомобилисты смогут вздохнуть спокойно.

Макаровский мост. Строительство сдвинулось на месяц

В выходные 7—8 октября центр Екатеринбурга встал в пробках: дорожные строители полностью перекрыли движение по Макаровскому мосту до 23 октября. В субботу и воскресенье максимальная загруженность на дорогах была на один балл выше, чем обычно — четыре и три соответственно. Горожане делились в соцсетях фотографиями огромных заторов и опасениями, что в городе начинается транспортный коллапс.

«Автомобилистам на заметку! Из-за закрытия Макаровского моста в Екатеринбурге может начаться транспортный коллапс», — написала в Twitter пользовательница Евгения. «С закрытием моста Ленина наглухо встала. Я площадь проехала в 7:10 и остановилась в пробке — началась каторга», — уже в понедельник отреагировала на изменения пользовательница «ВКонтакте» Сандра. «Трамваи не ходят, а в метро такой ужас происходит», — заметил Степан.

Сейчас рабочие восстанавливают опоры моста и кладут новые трамвайные рельсы.

Ранее пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов в беседе с «URA.RU» обещал, что еще в сентябре рабочие поднимут уровень воды до прежнего — после завершения работ на дне Исети. Сейчас он же заявляет о сдвижении сроков.

В пресс-службе городской администрации расплывчато пояснили «URA.RU», что строителям потребовалось дополнительное время и теперь воду планируется пустить к 31 октября.

1/7 Реконструкция моста будет длиться до 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проспект Ленина. Пробки в два раза больше

Скоро в городе ляжет снег, но рабочие не торопятся Фото: страница в Facebook жителя Екатеринбурга Алексея

Гнев жителей дорожные строители вызывают уже не первый месяц. Екатеринбург стал рекордсменом по росту утренних пробок, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Аналитики «Яндекса» ранее выяснили, что после 1 сентября пробки в уральской столице усилились в 2,2 раза.

Горожане жалуются, что строители откровенно отдыхают на работе и срывают сроки сдачи объектов. «Явились „работнички“. За такое „рвение“ прогул ставить надо с вычетом из зарплаты!» — опубликовал екатеринбуржец Алексей фото с отдыхающими рабочими на перекрестке Хохрякова и проспекта Ленина.

Главный городской проспект постоянно в сводках «Яндекса» с «плотным трафиком, нехарактерным для данного времени».

Например, утром 9 октября пробки в сторону УрФУ достигли девяти баллов — на шесть баллов выше средних значений для этого отрезка.

Улицу начали реконструировать еще в июле, рабочие поменяли брусчатку на площади 1905 года. Итогами работ перед зданием мэрии был недоволен даже замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга не стали отрицать, что дорожные работы привели к неудобствам для горожан, но заметили, что всеми силами пытаются облегчить жизнь уральцев. «2 октября открыли проспект Ленина и улицу Татищева, был запущен временный автобусный маршрут [автобус № 7 „Драмтеатр — Площадь Коммунаров“], проводятся мониторинг и изменение работы светофоров. Подрядчиков ориентируют на скорейшее завершение ремонтных работ», — прокомментировал ситуацию «URA.RU» пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов. Закончить работы на проспекте Ленина должны в октябре. Более точного времени нам сообщить не смогли. «Октябрь 2017 г.» значится и на щите, висящем над стройкой. Судя по сегодняшним снимкам «URA.RU», рабочие не торопятся закончить.

1/5 Проспект Ленина регулярно попадает в сводки сервиса «Яндекс. Пробки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улица Мамина-Сибиряка. Стройка затянулась так, что переезжает общепит

С 17 июля закрыт проезд по перекрестку Мамина-Сибиряка — Первомайской. СК «Строй-Проект», меняющая здесь трубы по заказу «Т-Плюс», сорвала сроки по ремонту теплотрассы — участок должны были сдать 17 сентября. Из-за отсутствия воды и клиентов эту территорию стали покидать предприниматели. Так, открывшийся весной «Серфинг бар» объявил о переезде на новое место.

«Мы решили сменить помещение, потому что из-за строительных работ у нас пропали клиенты. Рабочие поставили забор вплотную к нашему входу. Плюс не было воды, а без нее работать по санитарным нормам нельзя, — рассказал «URA.RU» совладелец «Серфинг Бара» Филипп Иванов.

— Стройка должна была закончиться 17 сентября, но и на данный момент видно, что работы осталось еще минимум на месяц.

Трубы не до конца установили, асфальт нужно еще делать, потребуется время и на то, чтобы рабочие собрались и уехали».

По официальному телефону «Строй-Проекта» отказали в комментарии «URA.RU». Пресс-секретарь екатеринбургского офиса «Т-Плюс» Светлана Тимченко заявила, что ремонт теплотрассы закончился, на днях рабочие возьмутся за дорожное полотно. «По срокам мы должны закончить дорогу к 15 октября, но, если погода не помешает, надеемся завершить работы в районе 12-13-го числа», — отметил собеседник агентства из энергетической компании.

Впрочем, побывав на перекрестке Мамина-Сибиряка — Первомайской, журналист «URA.RU» встретил только пять рабочих, которые убирали строительный мусор.

1/5 Сроки сдачи объекта, похоже, кто-то стер, но даты все равно можно разглядеть: 17.07.17—17.09.17 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего на 2017 год в Екатеринбурге был запланирован ремонт 49 объектов дорожной сети на 1,6 миллиарда рублей. «URA.RU» будет следить за сроками завершения затянувшихся строек.