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Главные новости Свердловской области
11:56  09 октября 2017 0

Центр Екатеринбурга встал в огромных пробках после перекрытия Макаровского моста. «Это вредительство!»

Виды Екатеринбурга, автомобили, пробка, лужа, отражение
Загруженность проспекта Ленина достигла 9 балловФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбург утром, 9 октября, встал в огромные пробки после закрытия Макаровского моста. Как сообщили аналитики «Яндекса», на ряде улиц появился плотный трафик, нехарактерный для данного времени.

Сервис «Яндекс.Карты» отметил необычно длинные пробки на проспекте Ленина по направлению к УПИ — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного. На Малышева к ЖБИ аналитики оценили заторы в 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Проспект Ленина к ВИЗу — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного.

«Также обнаружена магистраль с нехарактерно свободным движением — улица Токарей к улице Кирова (6 баллов, что на 2 балла ниже обычного)», — отметили в пресс-службе «Яндекса».

В целом максимальная загруженность дорог Екатеринбурга соответствовала обычному уровню — 7 баллов.

В соцсетях жители Екатеринбурга связывают огромные пробки в центре с перекрытием на ремонт Макаровского моста. «Из-за закрытия Макаровского моста Екатеринбург встал в огромную пробку», — написала пользователь Twitter Дина. «Автомобилистам на заметку! Из-за закрытия Макаровского моста в Екатеринбурге может начаться транспортный коллапс», — вторит ей Евгения.

В Facebook жители возмущаются, что, кроме моста, ремонтные работы ведутся на многих других улицах. «Выбесила ситуация. Из-за закрытия Макаровского моста в центре и так все стоит — так зачем ещё хуже делать? Это не ремонт дорог, не благоустройство! Это вредительство в чистом виде!» — возмутился екатеринбуржец Алексей.

Движение по Макаровскому мосту было полностью закрыто 7 октября. Его обещают восстановить до 23 октября. Реконструкция объекта будет длится до 2019 года.

Сергей Дианов
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