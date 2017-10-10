{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
09 октября 2017
07 октября 2017
06 октября 2017
14:31  10 октября 2017 0

На ямальскую полицию совершили нападение

Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, шлем, каска, полиция, оцепления
Сотрудники ямальской полиции подверглись избиениюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

29-летний житель Салехарда напал на наряд полиции. Пьяный мужчина ударил сотрудника органов внутренних дел кулаком в лицо, после чего сам оказался в наручниках. Об этом сообщили «URA.RU» в УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как следует из сообщения ведомства, конфликт произошел вблизи МАОУ «Обдорская гимназия». Перед самой потасовкой нарушитель вел себя агрессивно, ругался матом, размахивал руками и провоцировал полицейских на конфликт.

Представители МВД направили в адрес регионального управления СКР материалы проверки, после рассмотрения которых напавшего на полицейских мужчину могут привлечь к уголовной ответственности. Максимальная санкция статьи для данного случая — до пяти лет лишения свободы.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров