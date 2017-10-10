На ямальскую полицию совершили нападение

29-летний житель Салехарда напал на наряд полиции. Пьяный мужчина ударил сотрудника органов внутренних дел кулаком в лицо, после чего сам оказался в наручниках. Об этом сообщили «URA.RU» в УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Как следует из сообщения ведомства, конфликт произошел вблизи МАОУ «Обдорская гимназия». Перед самой потасовкой нарушитель вел себя агрессивно, ругался матом, размахивал руками и провоцировал полицейских на конфликт.
Представители МВД направили в адрес регионального управления СКР материалы проверки, после рассмотрения которых напавшего на полицейских мужчину могут привлечь к уголовной ответственности. Максимальная санкция статьи для данного случая — до пяти лет лишения свободы.