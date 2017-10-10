Задорнов прокомментировал результат лечения от рака

Сатирик Михаил Задорнов, проходящий очередной курс лечения от онкологического заболевания, лично прокомментировал состояние своего здоровья. Артист оставил обращение на своей официальной страничке во «ВКонтакте».
Прямую речь Задорнов начал со слов благодарности своим поклонникам, которые его не забывают, а также немецким и московским врачам, которые занимаются его лечением, пишет ресурс «Дни.ру».
Основную часть текста Задорнов посвятил просьбе не спекулировать на своем состоянии и не обсуждать небылицы, которые придумывают журналисты и сплетники. «Но есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажет о том, как приезжает ко мне в гости, помогает в лечении, привозит мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу», — написал сатирик.
В заключении Задорнов добавил, что лечение в Германии прошло успешно. Сейчас его здоровьем заняты врачи одной из московских клиник, где он продолжает процесс реабилитации.