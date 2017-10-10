Дубровскому представили список глав «на вылет»

15:32 10 октября 2017 8

Губернатору Борису Дубровскому представили итоги мониторинга территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области подвели итоги мониторинга эффективности работы муниципальных властей, передает корреспондент «URA.RU». За основу взят 2016 год. Тем действующим руководителям, кто оказался на самых последних местах, грозит отставка.

Муниципальные образования разделили на четыре группы. В первую попали такие крупные города, как Челябинск и Магнитогорск, во вторую оставшиеся городские округа, в третью — муниципальные районы, в четвертую — закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). Мониторинг подготовлен минэкономразвития региона. Оценивалась динамика по сравнению с 2015 годом по направлениям в социальной сфере, экономике, инфраструктуре и строительству, а также по эффективности управления.

Челябинск и Магнитогорск на протяжении последних лет постоянно меняются местами. В 2016 году работу властей Магнитки эксперты оценили выше, чем мэрии Челябинска. Среди четырех ЗАТО лучшим признан Снежинск.

Геннадий Васьков «уронил» Миасс на последнее место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В муниципальных районах (27 территорий) самые лучшие показатели, по традиции, у Пластовского района, которым вот уже более 20 лет руководит Александр Неклюдов. На втором месте — Троицкий район. Это означает, что глава Людмила Шаталова, несмотря на ее конфликты, остается одним из самых сильных руководителей. На третьем месте — Нязепетровский район (Валерий Селиванов). Хуже всех дела в 2016 году шли в Чесменском районе, некогда одном из самых успешных в области. Но действующему главе Татьяне Жморщук ничего не грозит. На свой пост она заступила в августе 2017 года, а в 2016 году районом руководил Александр Серков, скандально проигравший выборы. Именно при Серкове дела в районе пришли в упадок. На предпоследнем месте — Красноармейский район, где главе Юрию Сакулину уже было вынесено предупреждение, а КСП потребовала устранить замечания.

Среди десяти городских округов лучшие показатели в 2016 году продемонстрировал Южноуральск (мэр Александр Лазарев). На втором месте — Кыштым, руководит которым Людмила Шеболаева. На предпоследнем месте — Копейск. Эти показатели не могут быть записаны на счет действующего мэра Владимира Можина, ставшего главой в марте 2017 года. В 2016 году был арестован, а потом предан суду мэр Копейска Вячеслав Истомин, и полгода в городе царило безвластие.

Юрий Сакулин попал в «черный список» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На последнем, десятом, месте по итогам прошлого года оказался Миасс. Четвертый по величине город Челябинской области, где говорят о политическом кризисе власти, ранее никогда не оказывался в самом конце рейтинга. Низкие показатели приходятся на период работы действующего мэра Геннадия Васькова. Самые худшие цифры Миасс показал в сфере дошкольного образования, экономического развития, жилищного строительства и ЖКХ. На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты региона, где заслушивался отчет аудиторов по внеплановой проверке Миасса, губернатор Борис Дубровский устроил разнос Васькову, дав ему месяц на исправление ошибок. В конце недели губернатор намерен побывать в Миассе.

«Данные мониторинга, подготовленного министерством, представлены губернатору», — заявила «URA.RU» пресс-секретарь минэкономразвития Челябинской области Кристина Барсегян. По информации «URA.RU», итоги мониторинга станут поводом для кадровых решений.