16:32 10 октября 2017 0

Проект разрабатывала нанятая Кремлем компания-подрядчик Фото: Анна Майорова © URA.RU

В преддверии президентских выборов 2018 года российские власти создадут на платформе Telegram около сотни политических каналов, которые будут формировать повестку. Проект разрабатывала нанятая Кремлем компания-подрядчик.

До конца октября Telegram-каналы будут запущены в Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Мурманске, Самаре, Орле, Омске, Махачкале, Новосибирске, Вологде, Краснодаре и Пятигорске, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. В каждом из этих городов запустят 4-5 телеграм-каналов. Список будет дополнен еще десятком городов.

Название предвыборных каналов будет содержать наименование региона, к которому они относятся. Наполнением каждого из них займутся команды по несколько человек. «Создавать и вести телеграм-каналы будут журналисты, работающие в региональных СМИ, а также сотрудники пресс-служб администраций. Наполнение телеграм-каналов войдет в их должностные обязанности», — рассказал собеседник РБК. Дополнительные деньги на это выделяться не будут.

Данные каналы просуществуют недолго — их начнут закрывать весной-летом 2018 года.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что жители регионов будут доверять этим Telegram-каналам, ведь «в отдаленных регионах проще давать информацию, которая будет восприниматься как правдивая. Чем ближе пользователь находится к центру, тем большим количеством информационного потока он обладает и тем чаще ставит под сомнение достоверность информации».

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, наоборот, уверен, что если региональные каналы будет создавать власть, то верить им никто не станет, потому что там будет «одна фальшь и хомячки».

В середине лета Роскомнадзор вступил в конфронтацию с создателем Telegram Павлом Дуровым из-за того, что он отказался передавать информацию об аккаунтах пользователей в ведомство. Позже конфликт удалось уладить, так как Дуров пошел на компромисс и выполнил требование закона, напоминает «Русская планета».