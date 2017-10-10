19:08 10 октября 2017 0

Максим Топилин считает, что финансовые надбавки трогать нельзя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр труда и занятости РФ Максим Топилин рассказал «URA.RU» о позиции правительства по поводу отмены надбавок для жителей северных регионов страны (в УрФО это ХМАО, ЯНАО и частично Тюменская область).

По мнению федерального министра, данные финансовые выплаты трогать нельзя, несмотря на то, что сама система уже устарела. По словам Максима Топилина, власти прекрасно понимают, что система северных надбавок районных коэффициентов несовершенна и не соответствует рыночным реалиям, которые сложились в стране за последние 25 лет. «Допустим, в Москве уровень жизни, уровень зарплат и уровень цен гораздо выше, чем во многих северных регионах, при этом никаких надбавок в Москве нет. Поэтому вот эта система немножко архаична. Но всегда позиция министерства и правительства заключалась в том, что мы ни в коем случае не хотим и не будем ничего менять», — заявил федеральный министр в разговоре с агентством.

Также Топилин сообщил, что инициативы по подобным изменениям действительно есть, но от правительства они не исходят. «Не надо чесать там, где не чешется. Это очень существенные и болезненные темы для людей. Любое упоминание о том, что где-то кто-то может что-то сделать с районными коэффициентами, сразу вызывает очень негативный отклик. Я знаю, что где-то есть такие инициативы, и они не от правительства. Это отдельные инициативы какой-то из партий, я уже не помню, но это не „Единая Россия“. Еще раз подчеркну, что моя позиция заключается в том, что северные надбавки и районные коэффициенты ни в коем случае трогать нельзя», — добавляет Максим Топилин.

Напомним, в Госдуме обсуждают отмену северных надбавок. Депутаты в ходе заседания Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера рассматривают новую систему компенсации для жителей регионов со сложными климатическими условиями. Вместо повышающего коэффициента предлагается использовать фиксированную доплату.