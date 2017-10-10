Скандального свердловского мэра лишили высокого поста в правительстве

Конкурсная комиссия по выборам главы Богдановича сегодня в третий раз официально признала конкурс несостоявшимся. Владимир Москвин продолжит руководить городским округом до очередных выборов. Как сообщают инсайдеры агентства, из-за того, что в городе так долго не могут решить проблему власти, Москвина лишили возможности занять высокий пост заместителя министра энергетики и ЖКХ. Его кандидатуру согласовали на должность советника областного фонда социального страхования.
Сам Владимир Москвин сегодня вечером оказался недоступен для связи. Не удалось узнать подробности и у управляющей Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елены Альшиц. «Ранее мэру прочили кресло замминистра энергетики и ЖКХ. В 2016 году его освободил Алексей Шмыков, ушедший в мэры Каменска-Уральского. С другой стороны, проблема власти в городе еще не решена, а значит, собираться в Екатеринбург Москвину рано. Решено сделать его советником в фонде соцстраха», — говорит собеседник агентства.
С именем Владимира Москвина связаны сразу два громких скандала. В начале августа дума Богдановича, большинство мест в которой занимали депутаты «Единой России», единогласно заявила об избрании нового мэра в обход действующего законодательства. Главой города депутаты, несмотря на протест прокуратуры, утвердили Владимира Голованова. Законный мэр Владимир Москвин на трое суток забаррикадировался в своем кабинете, после чего уехал за помощью в Екатеринбург. Впоследствии суд признал незаконной произошедшую смену власти и восстановил Владимира Москвина в должности.
Параллельно с этим СУ СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ, когда Москвин от лица администрации города без проведения конкурса заключил договор с юридической компанией «Вердикт» для поиска компромата на своего главного конкурента на выборах.
Как «URA.RU» писало ранее, Москвина на должности главы Богдановича должен сменить главный инженер завода «Огнеупоры» Павел Мартьянов. Эту информацию подтвердили сразу два источника, приближенных к администрации свердловского губернатора и городской думе.