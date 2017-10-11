СКР снял обвинения с казаков, в сентябре 2016 года устроивших бойню в цыганском поселке в Екатеринбурге.
«Следственный комитет не стал предъявлять обвинения в превышении пределов необходимой самообороны казакам Олегу Шишову, Александру и Алексею Дутовым, которые были пострадавшей стороной в деле о массовых беспорядках в Цыганском поселке 3 сентября 2016 года. Дело по казакам закрыто, состава преступления в деяниях Алексея Дутова нет. Осталось лишь уголовное дело по факту хранения боевых патронов к карабину, из которого производилась стрельба», — сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как сообщало «URA.RU», бойня произошла в Цыганском поселке 3 сентября 2016 года возле дома на улице Депутатской. Стрельбе предшествовал конфликт между казаком-спецназовцем Олегом Шишовым и зятем его друга Александра Дутова, цыганом Дмитрием Пестриковым. Пестриков собрал группу поддержки — в основном из своих сородичей, а также нанятых спортсменов-единоборцев из клуба «Храбр». Им навстречу из ворот дома вышли хозяин Шишов, Алексей Дутов и два Александра (сын и брат Дутова). Завязалась драка, затем началась стрельба, в результате которой погибли 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов. Кроме того, в ту же ночь к ГКБ № 40 был подброшен безымянный цыган с пулевыми ранениями, который вскоре умер на операционном столе. Всего при стрельбе получили ранения более 10 человек. За нападение были арестованы Пестриков, Илья Ходаков, Аслани Оглы, Роман Оглы и Челеп Оглы. Ходаков умер в СИЗО в апреле 2017 года. Пока шло следствие по кровавой бойне, Пестриков был приговорен к одному году колонии общего режима за мошенничество с квартирой.