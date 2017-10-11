Челябинский депутат Владимир Бурматов избран председателем комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы на пленарном заседании в среду, 11 октября. За это решение проголосовало 418 коллег при 1 воздержавшемся, передает корреспондент «URA.RU».
Владимир Бурматов поблагодарил коллег за доверие. «Своей задачей считаю сохранить преемственность и довести начатые инициативы. Очень рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо», — сказал депутат после голосования.
Челябинский парламентарий занял должность, освободившуюся после назначения Ольги Тимофеевой вице-спикером Госдумы. Она, в свою очередь, получила пост от Владимира Васильева, который стал врио главы Дагестана.
Член комитета по экологии перед заседанием Госдумы рассказал корреспонденту «URA.RU», что назначение Владимира Бурматова уже принесло Южному Уралу 182 млн рублей. «Минприроды предлагало направить 1 млрд рублей, выделявшийся на софинансирование региональных программ в области обращения с отходами [на проблемные свалки], на другие нужды. Но мы с коллегами, в числе которых был и Бурматов, настояли на сохранении этих денег. Миллиард будет разделен на 9 регионов, в том числе Ставрополье и другие территории. Челябинская область получит 182 млн. Это то, что мы называем региональным лоббизмом», — сказал депутат.
По словам собеседника, сейчас комитет рассматривает госпрограмму по охране окружающей среды до 2020 года. Это первое, чем придется заняться Бурматову в новой должности.
После назначения председателем комитета Владимиру Бурматову придется оставить пост руководителя Центрального исполкома «Единой России», поскольку совмещение запрещено уставом партии. Вместе с тем депутат останется в президиуме генсовета «ЕР». А вместе с новой должностью в комитете войдет и в совет Госдумы в числе еще 26 руководителей российского парламента.
Владимир Бурматов в 2011 году впервые избрался в Госдуму, где занял должность первого зампреда комитета по образованию. Год назад депутат выиграл выборы в Металлургическом одномандатном округе Челябинска. Вместе с депутатским мандатом он получил пост руководителя Центрального исполкома «Единой России».