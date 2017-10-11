{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
13:20  11 октября 2017 0

Журналист «Комсомолки» написал о смерти Хворостовского, увидев пост в соцсетях

Издание принесет певцу извиненияФОТО: Сергей Савостьянов, ТАСС

Сотрудник «Комсомольской правды» Елена Бодуэн, распространившая информацию о смерти российского певца Дмитрия Хворостовского, извинилась за свою ошибку.

В Facebook журналистка написала, что ей стыдно за допущенную промашку. По словам Бодуэн, случившееся является исключительно её виной.

Журналистка также отметила, что увидела сообщение о смерти певца в социальных сетях. После подтверждения информации от «инсайдера», она «первый раз в жизни» опубликовала материал, не проверив его должным образом.

В интервью РБК шеф-редактор сайта KP.ru Олеся Носова рассказала, что в карьере Бодуэн это был первый «прокол». По словам редактора, руководство издания будет разбираться в произошедшем. При этом Носова отметила, что Хворостовскому и членам его семьи будут принесены извинения.

Жена певца Флоранс Илли опровергла слухи о смерти мужа сразу же после их появления.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров