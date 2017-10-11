Журналист «Комсомолки» написал о смерти Хворостовского, увидев пост в соцсетях

Сотрудник «Комсомольской правды» Елена Бодуэн, распространившая информацию о смерти российского певца Дмитрия Хворостовского, извинилась за свою ошибку.
В Facebook журналистка написала, что ей стыдно за допущенную промашку. По словам Бодуэн, случившееся является исключительно её виной.
Журналистка также отметила, что увидела сообщение о смерти певца в социальных сетях. После подтверждения информации от «инсайдера», она «первый раз в жизни» опубликовала материал, не проверив его должным образом.
В интервью РБК шеф-редактор сайта KP.ru Олеся Носова рассказала, что в карьере Бодуэн это был первый «прокол». По словам редактора, руководство издания будет разбираться в произошедшем. При этом Носова отметила, что Хворостовскому и членам его семьи будут принесены извинения.
Жена певца Флоранс Илли опровергла слухи о смерти мужа сразу же после их появления.