13:39 11 октября 2017 2

Екатеринбуржец Ярослав Ширшиков заявил, что его намерения абсолютно серьезны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Парень из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, называющий себя идеологом «Движения за возрождение гусарства», обязавшийся недавно соблазнить Наталью Поклонскую, вызвал на дуэль лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбление «дамы сердца». Об этом гусар сообщил в соцсетях.

«Владимир Вольфович Жириновский позволяет себе неуважительно говорить о моей возлюбленной Наталье Владимировне Поклонской, — написал Ярослав на своей странице в Facebook. — Вызываю на дуэль, прошу Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова быть моим секундантом. Выбор оружия оставляю за оппонентом».

По дворянской традиции организовывать дуэль должны секунданты, однако Ширшиков уже заявил, что 13 октября готов быть к услугам Жириновского. «Если вы проигнорируете мой вызов, вам как офицеру следует с позором застрелиться прямо в зале заседаний Государственной Думы Российской Федерации! Честь имею!» — добавляет гусар.

Его пост вызвал живое обсуждение среди пользователей «Фейсбука». «Возможна ли дуэль в принципе? Безусловно. Оба потенциальных дуэлянта равны по сословию. Ширшиков — гусар, Жириновский — полковник», — рассуждает экс-лидер «Российской партии пенсионеров», бывший сопредседатель свердловского ОНФ (отброшенный ныне на политическую обочину) Евгений Артюх.

Сам Ярослав Ширшиков подтвердил «URA.RU», что его намерения абсолютно серьезны: 13 октября он намерен быть в Москве и бросить Жириновскому в лицо перчатку. Снять на видео этот его поступок планирует один из федеральных телеканалов.

В начале сентября, выступая на радио, лидер ЛДПР заявил о том, что Поклонской движет сексуальная неудовлетворенность. «Я — о махинациях с использованием государственных денег, а мне — о „сексуальной неудовлетворенности“. У кого что болит» — ответила ему женщина-депутат.

Она же пригрозила Жириновскому дуэлью. «На счет скабрезного комментария в мой адрес: во время царствования Романова первый же русский офицер вызвал бы вас на дуэль», — заметила Поклонская. Таким образом, гусар из Екатеринбурга, по сути, выполняет наказ своей дамы сердца.