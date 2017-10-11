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11 октября 2017
14:32  11 октября 2017 0

Мелания отдыхает! В Сети восхитились откровенными снимками жены нового губернатора. ФОТО

Дрыга является генеральным продюсером фестиваля короткометражного кино «Короче» в КалининградеФото: Виталий Невар/ТАСС

В Сети горячо обсуждаются откровенные фотографии жены нового главы Ивановской области Станислава Воскресенского — Светланы Дрыги. Внимательные поклонники творчества талантливой актрисы выяснили, что супруга политика в 2005 году участвовала в фотосъемках для журнала Maxim.

Один из кадров с фотосессии 12-летней давности опубликовал анонимный telegram-канал «Футляр от виолончели» с подписью: «Жена нового губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского». Портал «ИвановоLive» пишет, что Дрыга даже становилась девушкой месяца? по версии мужского журнала.

Жена политика была героиней многих телеперадач. В молодости она жила в городе Аксай Ростовской области и работала на пивзаводе за 200 рублей. А затем покорила модельный олимп. Есть версия, что Андрей Кончаловский, снимая фильм «Глянец», вдохновлялся биографией Светланы Дрыги.

Также она известна ролями в картинах «Ёлки-2», «1812: Уланская баллада», «Митинг» (не был завершен), «С чего начинается Родина», «Эс как доллар, точка, джи». Еще Дрыга снималась в короткометражном американском фильме Yarnana. Кроме того, Светлана Дрыга является генеральным продюсером фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде.

Ранее Сеть «взорвали» откровенные фотографии жены президента США Дональда Трампа — Мелании Трамп. Известная словенская модель в прошлом неоднократно обнажалась перед объективами фотографов.

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Фотография была опубликована журналом Maxim в 2005 году Фото: скриншот сообщения в telegram-канале «Футляр от виолончели»

Виктор Дорофеев
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