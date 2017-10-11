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11 октября 2017
15:12  11 октября 2017 0

В Екатеринбурге не смог взлететь самолет компании «Якутия»

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, авиакомпания ямал
Во время инцидента никто не пострадалФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет Boeing 737 бортовым номером RA-84037, принадлежащий авиакомпании «Якутия», прервал взлет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Как сообщил «URA.RU» источник в аэропорту, командир начал разгон, но потом прервал его и сумел остановить машину на краю взлетно-посадочной полосы, за пределы ВПП не выкатился. Причина происшествия пока неизвестна. На борту воздушного судна, которое должно было выполнить рейс № 40 из Екатеринбурга в Якутск, находились 89 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто из людей не пострадал.

В пресс-службе аэропорта Кольцово пояснили, что рейс номер 490 авиакомпании «Якутия» задержан по причине технической неисправности воздушного судна.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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