Пожар на курганской свалке видно из космоса. ФОТО

Пожар на Шуховском полигоне ТБО под Курганом достиг такой интенсивности, что его видно из космоса. На снимках можно заметить наличие крупного очага возгорания, пишет «Уральский меридиан».
Фотографии со спутника датированы 9 октября. На них видно сильное задымление в районе свалки, распространяющееся и на другие территории. Как добавляет автор снимков, метеоролог Илья Винштейн, ситуация в ближайшее время может усугубиться, так как ясная и сухая погода простоит в Кургане еще около недели.
Жители Заозерного микрорайона 9 октября почувствовали в воздухе запах гари, а к утру 10 октября на город опустился плотный смог. В региональном управлении МЧС корреспонденту «URA.RU» пояснили, что причиной задымления стало тление бытовых отходов на Шуховском полигоне ТБО.
Сегодня, 11 октября, на месте тления отходов провели выездное совещание первый замглавы администрации Андрей Жижин, начальник ФГКУ «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Курганской области» Сергей Коровин и директор полигона Александр Ермаков. Они приняли решение выделить дополнительные автомобили для завоза песка, чтобы локализировать задымление.
Совещающиеся также пришли к выводу, что смог в городе образовался сразу по нескольким причинам, среди которых тление свалки, возгорание на полях вблизи села Менщиково, топка печей в частном секторе и сжигание мусора дачниками. Роль сыграл и утренний туман, отмечают в пресс-службе мэрии.