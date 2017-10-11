Пожар на курганской свалке видно из космоса. ФОТО

16:30 11 октября 2017 4

На город 10 октября опустился плотный смог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожар на Шуховском полигоне ТБО под Курганом достиг такой интенсивности, что его видно из космоса. На снимках можно заметить наличие крупного очага возгорания, пишет «Уральский меридиан».

Фотографии со спутника датированы 9 октября. На них видно сильное задымление в районе свалки, распространяющееся и на другие территории. Как добавляет автор снимков, метеоролог Илья Винштейн, ситуация в ближайшее время может усугубиться, так как ясная и сухая погода простоит в Кургане еще около недели.

Жители Заозерного микрорайона 9 октября почувствовали в воздухе запах гари, а к утру 10 октября на город опустился плотный смог. В региональном управлении МЧС корреспонденту «URA.RU» пояснили, что причиной задымления стало тление бытовых отходов на Шуховском полигоне ТБО.

1/2 Фото с сайта ural-meridian.ru

Сегодня, 11 октября, на месте тления отходов провели выездное совещание первый замглавы администрации Андрей Жижин, начальник ФГКУ «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Курганской области» Сергей Коровин и директор полигона Александр Ермаков. Они приняли решение выделить дополнительные автомобили для завоза песка, чтобы локализировать задымление.

Совещающиеся также пришли к выводу, что смог в городе образовался сразу по нескольким причинам, среди которых тление свалки, возгорание на полях вблизи села Менщиково, топка печей в частном секторе и сжигание мусора дачниками. Роль сыграл и утренний туман, отмечают в пресс-службе мэрии.