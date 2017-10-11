Символы Ямала попадут на почтовые марки и конверты. ФОТО

Почтовые марки с гербом ЯНАО и конверты, на которых изображен морской порт Сабетта, будут выпущены в 2018 году. Комиссия Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты поддержала идею, ранее выдвинутую властями арктического региона. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора автономного округа.
Сейчас разрабатываются эскизы новых марок и конвертов.
Как считает заместитель губернатора Наталья Фиголь, тема развития Арктики является приоритетной для государства, потому популяризировать ямальские бренды вполне уместно. «Это направление деятельности будет способствовать росту имиджа Ямала и позиционированию арктической тематики», — комментирует замглавы округа.