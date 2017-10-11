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11 октября 2017
10 октября 2017
09 октября 2017
07 октября 2017
16:48  11 октября 2017 0

Символы Ямала попадут на почтовые марки и конверты. ФОТО

Почта России, письма
Конверты и марки с символами Ямала появятся уже в 2018 годуФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Почтовые марки с гербом ЯНАО и конверты, на которых изображен морской порт Сабетта, будут выпущены в 2018 году. Комиссия Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты поддержала идею, ранее выдвинутую властями арктического региона. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора автономного округа.

Сейчас разрабатываются эскизы новых марок и конвертов.

Как считает заместитель губернатора Наталья Фиголь, тема развития Арктики является приоритетной для государства, потому популяризировать ямальские бренды вполне уместно. «Это направление деятельности будет способствовать росту имиджа Ямала и позиционированию арктической тематики», — комментирует замглавы округа.

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Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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