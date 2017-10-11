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11 октября 2017
Главные новости Москвы
18:23  11 октября 2017 0

В Подмосковье закрылся скандально известный санаторий, связанный с экс-супругой Сечина

Владельцы решили закрыть санаторий из-за скандальной известностиФото: kashirskie-rodnichki.ru

Подмосковный санаторий «Каширские роднички», который стал причиной конфликта с участием бизнес-партнеров Марины Сечиной [экс-супруга главы «Роснефти», акционер санатория], закрыт. Все сотрудники уволены, санаторий возобновит работу после смены названия и концепции.

Эту информацию РБК подтвердили представители совладельцев «Каширских родничков» — экс-гендиректор Татьяна Романова и близкий к бизнесменам Эльдару Османову и Юрию Шульгину источник. По словам собеседников агентства, уволены около 98 человек, а с въезда уже снят баннер с названием. Юридическое лицо ООО «Санаторий «Каширские роднички» готовится к ликвидации, хотя в базе СПАРК заявления о ликвидации компании пока нет.

Другой источник агентства рассказал, что санаторий будет перепрофилирован в спа-центр, который заработает под другим названием. Такое решение, по его словам, было принято из-за того, что шумиха в СМИ и скандал вокруг заведения негативно сказались на его репутации. Кроме того, владельцы решили сделать санаторий более современным.

У персонала, как рассказал РБК бывший работник санатория, претензий к руководству нет: расторжение трудовых отношений происходило по соглашению сторон; сотрудникам в полной мере выплатили деньги и бонусом еще две средние зарплаты.

В июле и сентябре 2017 года, напомним, здание «Каширских родничков» дважды захватывались вооруженными людьми из ЧОПов, которые представляли интересы конфликтующих сторон. Чуть позже в Москве было совершено покушение на Алима Дадуева — владельца компании, которой принадлежит почти 33% санатория. Его машина была расстреляна на проспекте Вернадского. Сам бизнесмен был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Сергей Демин
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