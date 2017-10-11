Заработал сайт «Лидеры России», через который можно подать заявку на всероссийский конкурс управленцев

18:30 11 октября 2017 0

В Кремле нашли способ пополнить скамейку запасных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», направленного на поиск новых кадров для управляющих должностей в разных органах федеральной власти. В том числе конкурс может помочь выявить новых претендентов в губернаторы. Подать заявку может любой житель страны на сайте лидерыроссии.рф, если он отвечает нескольким критериям.

По словам Кириенко, цель проекта — выявление и поддержка перспективных руководителей-лидеров со всей страны. «Запуск конкурса — прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении», — передает ТАСС слова замруководителя администрации президента.

Сергей Кириенко уточнил, что речь не только об управленцах в сфере госслужбы. К участию приглашаются и управленцы из бизнеса, госкомпаний и социальной сферы. К участию допускаются все желающие до 50 лет, имеющие российское гражданство и опыт управленческой деятельности не менее пяти лет. Молодежи до 35 лет достаточно управленческого опыта двух лет.