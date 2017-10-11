Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный на двадцать лет колонии по обвинению в терроризме, сообщил, что отправляется отбывать свой срок в исправительной колонии Лабытнанги, а не в Харп, как он заявлял ранее.
В Лабытнанги находится в исправительная колония №8 «Белый медведь», которая была создана еще в 1954 году, именно там, по всей видимости, осужденный и будет отбывать свое наказание. Агентство «ОВД-инфо» опубликовало письмо арестованного, которое он написал правозащитникам из Челябинска.
«Теперь снова намереваюсь не только посмотреть Обь, но и временно поселиться где-то в районе ее впадения в одноименную Губу! Название места — Лабытнанги (надеюсь, что правильно написал), это где-то рядом с Харпом, „Полярной совой“ и полярными медведями. Гарантируют полярную ночь и северное сияние. Как по мне, то было бы очень глупо отказываться от столь лестного предложения, тем более, что моего мнения никто особо не спрашивал», — сообщается в опубликованном письме режиссера.
Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ России в 2014 году по подозрению в терроризме. Через год после задержания он был приговорен к 20 годам тюрьмы за подготовку терактов в Крыму и создание преступного сообщества. Сам Сенцов заявляет, что его уголовное преследование в России сфабриковано по политическими мотивам, а он не имеет к терроризму никакого отношения.