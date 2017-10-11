23:53 11 октября 2017 0

Борис Дубровский потребовал согласованности действий в подготовке к саммита ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 11 сентября, в среду, провел выездное совещание, в ходе которого проверил, как идет подготовка к строительству объектов для саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Увиденное очень не понравилось Дубровскому, и он довольно жестко отчитал подчиненных, за то, что подготовка идет медленно, а структурные подразделения не всегда согласовывают свои действия.

Дубровский заявил, саммиты ШОС и БРИКС дают шанс расширить и обустроить центр Челябинска за счет новых объектов. Но у нового центра должна быть единая идея, а чтобы ее реализовать, требуется слаженность в работе всех служб. Во время осмотра набережной Миасса, губернатор задавал вопросы и его откровенно злили ответы, когда выяснялось, что такой согласованности пока нет. В конце концов, Дубровский не выдержал и предельно жестко стал отчитывать всех

«Стыкуйте свои действия. Чтобы не получилось так, что набережная вдруг одна кончилась и началась совершенно другая, потому что ее делал другой исполнитель, — потребовал от своим подчиненных Дубровский. — Выполнять все работы надо быстро и в максимально сжатые сроки, нет времени на раскачку. К саммитам все объекты должны быть закончены и сданы». «Кто не верит, что саммиты пройдут в Челябинске? На выход!», — заявил губернатор.

1/3 ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области

Смягчился глава региона только на территории креативного кластера Svoboda2 — проект частного инвестора. Кластер Дубровскому понравился. Представитель этой структуры войдет в рабочую группу по подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, а территория кластера будет синхронизирована с единой концепцией городской инфраструктуры.

В рамках подготовки к саммитам создано хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», которое возглавил Виталий Передерий. Новая структура станет отвечать за строительство Общественно-делового центра. К саммитам ШОС и БРИКС также планируется строительство «Сквера искусств», создание современной набережной с благоустройством прилегающей территории, берегоукрепление реки Миасс, реконструкция автомобильной развязки улиц Братьев Кашириных и Береговой, застройку квартала ШОС и другие проекты.