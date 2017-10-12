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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
10:01  12 октября 2017 0

ГИБДД разрешили проверять документы у пассажиров

Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция, гибдд, пдд, дпс
Инспекторам ГИБДД прописали правила общения с участниками дорожного движенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По новому регламенту, который вступит в силу с 20 октября 2017 года, инспекторы ГИБДД получили право останавливать машины и мотоциклы для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах как это было ранее. Кроме того, проверять документы теперь сотрудники ГИБДД вправе и у любого пассажира.

Передавать инспектору документы водитель обязан не только без обложки, но и без «удерживающих устройств». Сам инспектор ДПС, как пишет «Коммерсант», в общении с водителем не должен допускать «любые виды высказываний и действий дискриминационного характера», а также хамить и грубить.

Еще один важный пункт в регламенте касается медосвидетельствования: если медицинское освидетельствование не выявило опьянения, инспекторы будут обязаны вернуть водителя к автомобилю.

Из регламента исключены изъятия водительских прав и снятие номеров — эти меры ранее уже исключены из законодательства и сейчас не применяются. Кроме того, в регламенте прописан пункт о том, что наравне с бумажным полисом ОСАГО водитель может предъявить распечатку электронного полиса «автогражданки».

Эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева обращает внимание на пункт, о том, что в перечне обязанностей инспектора появилось «обязательное выявление причин и условий, способствующих совершению любого правонарушения». «Этот пункт при его грамотной реализации закладывает прочную основу для улучшения качества рассмотрения дел и дает право требовать такого качества от должностных лиц», — говорит эксперт.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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