Передвижная лаборатория мониторинга качества атмосферного воздуха министерства экологии региона зафиксировала в Челябинске превышение по формальдегиду и фенолу. Замеры проводились в нескольких точках города. Неприятный запах в Челябинске сохраняется, период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) с повышением прогноза опасности продлен до вечера 12 октября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе минэкологии области.
9 октября передвижная лаборатория произвела замеры на улице Дарвина, приборы зафиксировали превышение формальдегида в 1,3 раза. Вторая серия замеров проведена на перекрёстке улиц Доватора и Блюхера, превышение по формальдегиду зафиксировано в два раза. 10 лаборатория зафиксировала превышение по формальдегиду в 2,5 раза и фенолу — в 1,5 раза в поселке Федоровка. 11 октября были проведены замеры в Металлургическом районе и на Северо-Западе, данные обещают обнародовать позже. В социальных сетях жители массово жалуются на ухудшение самочувствия.
Экологи и надзорные ведомства отмечают, что неприятный запах в Челябинск принесло южным ветром, а в период безветрия тяжелый смог завис над городом. По одной из версий, источником загрязнения оказалась птицефабрика «Челябинская», расположенная на территории Копейска. На птицефабрике все претензии отвергают.
В областном минэкологии населению в период НМУ рекомендуют не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов. А также не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.