{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Челябинской области
12:49  12 октября 2017 0

Челябинцы задыхаются от формальдегида и фенола

Смог. Неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, флаг россии, нму, смог над городом, флаг челябинской области
Период НМУ в Челябинске продлен до вечераФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
все новости сюжета

Передвижная лаборатория мониторинга качества атмосферного воздуха министерства экологии региона зафиксировала в Челябинске превышение по формальдегиду и фенолу. Замеры проводились в нескольких точках города. Неприятный запах в Челябинске сохраняется, период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) с повышением прогноза опасности продлен до вечера 12 октября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе минэкологии области.

9 октября передвижная лаборатория произвела замеры на улице Дарвина, приборы зафиксировали превышение формальдегида в 1,3 раза. Вторая серия замеров проведена на перекрёстке улиц Доватора и Блюхера, превышение по формальдегиду зафиксировано в два раза. 10 лаборатория зафиксировала превышение по формальдегиду в 2,5 раза и фенолу — в 1,5 раза в поселке Федоровка. 11 октября были проведены замеры в Металлургическом районе и на Северо-Западе, данные обещают обнародовать позже. В социальных сетях жители массово жалуются на ухудшение самочувствия.

Экологи и надзорные ведомства отмечают, что неприятный запах в Челябинск принесло южным ветром, а в период безветрия тяжелый смог завис над городом. По одной из версий, источником загрязнения оказалась птицефабрика «Челябинская», расположенная на территории Копейска. На птицефабрике все претензии отвергают.

В областном минэкологии населению в период НМУ рекомендуют не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов. А также не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров