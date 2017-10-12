СМИ: Пугачева изменила Буйнову с Розенбаумом

Алла Пугачева в прошлом изменила Александру Буйнову с Александром Розенбаумом, в которого она была влюблена во времена выступления в составе группы «Веселые ребята». Об этом рассказали знакомые с этой историей люди из окружения артистки.
По данным портала «Дни.ру», в то время — 1974 год — Буйнов не скрывал своих чувств к Пугачевой и всячески ухаживал за ней. В какой-то момент у артистов завязался несерьезный роман, хотя Примадонна испытывала симпатию к Александру Розенбауму и, говорят, изменила Буйнову с ним. Тем не менее, через некоторое время Пугачева начала сольную карьеру, и их отношения сошли на нет, вспоминают знакомые артистки.
Александр Буйнов вскоре станет гостем очередного выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ, где расскажет о двух неудачных браках, изменах второй жене и непростых отношениях с дочерью. В студии также появится и сама Пугачева.
Ранее портал «Утро.Ru» сообщил о том, что гонорары и общий доход Аллы Пугачевой в разы превышает заработок других артистов. Так, если выступление Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса или Сергея Шнурова стоит порядка 100 € — 150 тысяч, то Пугачевой придется заплатить не менее 300 € — 350 тысяч.