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12 октября 2017
17:13  12 октября 2017 0

СМИ: Пугачева изменила Буйнову с Розенбаумом

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Люди из окружения артистки рассказали о ее романеФото: depositphotos.com © URA.RU

Алла Пугачева в прошлом изменила Александру Буйнову с Александром Розенбаумом, в которого она была влюблена во времена выступления в составе группы «Веселые ребята». Об этом рассказали знакомые с этой историей люди из окружения артистки.

По данным портала «Дни.ру», в то время — 1974 год — Буйнов не скрывал своих чувств к Пугачевой и всячески ухаживал за ней. В какой-то момент у артистов завязался несерьезный роман, хотя Примадонна испытывала симпатию к Александру Розенбауму и, говорят, изменила Буйнову с ним. Тем не менее, через некоторое время Пугачева начала сольную карьеру, и их отношения сошли на нет, вспоминают знакомые артистки.

Александр Буйнов вскоре станет гостем очередного выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ, где расскажет о двух неудачных браках, изменах второй жене и непростых отношениях с дочерью. В студии также появится и сама Пугачева.

Ранее портал «Утро.Ru» сообщил о том, что гонорары и общий доход Аллы Пугачевой в разы превышает заработок других артистов. Так, если выступление Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса или Сергея Шнурова стоит порядка 100 € — 150 тысяч, то Пугачевой придется заплатить не менее 300 € — 350 тысяч.

Сергей Демин
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