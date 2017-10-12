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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Пермского края
18:10  12 октября 2017 0

Пермских коммунистов может возглавить политик из «пула» Скриванова

Дебаты Единой России. Пермь, скриванов дмитрий
Дмитрий Скриванов давно не проявляет никакой активности, но пермские коммунисты боятся нового вторжения единороссаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Коммунисты Прикамья готовятся к смене руководителя. Источники «URA.RU» сообщают, что главным претендентом на пост нового «вождя» является женщина.

В ноябре первый секретарь краевого комитета КПРФ Владимир Корсун после почти 11 лет работы и приезда проверяющих из Москвы может оставить пост. Его вероятным преемником является экс-лидер фракции коммунистов в Заксобрании Ксения Айтакова. Последняя сегодня является членом Избирательной комиссии Пермского края и помощником вице-спикера регионального парламента, адмирала Владимира Комоедова.

Законодательное собрание. Пленарное заседание. Депутаты. Пермь, айтакова
Ксении Айтаковой предрекают возвращение в большую политику
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседники в региональном отделении КПРФ выразили уверенность, что именно Айтакова является основным претендентом на пост первого секретаря отделения. «Она, во-первых, входит в бюро крайкома — никаких процедурных сложностей с назначением не возникнет. Во-вторых, подходит под тренд омоложения. В-третьих, знакома федеральному руководству партии и возглавляла фракцию в Заксобрании. В случае назначения возможен серьезный конфликт — у Айтаковой достаточно противников, плюс многие ее воспринимают как выходца из „пула“ депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, а его участия в управлении реготделением не хотят», — говорит один из информаторов.

Источник в федеральных структурах КПРФ отмечает, что Айтаковой действительно может быть предложено возглавить пермское отделение, но окончательного решения пока нет: «Есть несколько кандидатур. И в этой ситуации определяющей может стать позиция адмирала Комоедова, близкого к руководству партии. Если порекомендует Айтакову — решение будет принято в ее пользу».

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, комоедов владимир
Владимир Комоедов может лишиться помощника
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сама Ксения Айтакова в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметила, что столичная комиссия действительно изучала, кто может сменить на посту Владимира Корсуна. «Вопрос звучал так: „А кто мог бы возглавить отделение?“ Задавали его не только мне. Я никакого ответа на него не дала. Ввиду возникших обсуждений я сейчас задумываюсь, надо ли мне это», — пояснила коммунистка.

Ксения Айтакова на протяжении длительного периода возглавляла фракцию КПРФ в предыдущем созыве Заксобрания. Депутатом она стала в декабре 2011 года, получив «плавающий» мандат по партийным спискам. А до начала политической карьеры работала логопедом в яслях-саде в Березниках. В открытых конфликтах с властями региона участия не принимала.

В прошлом году Айтакова баллотировалась в Заксобрание и Пермскую городскую Думу. При этом региональное отделение КПРФ фактически находилось под контролем главного оппонента губернатора Виктора Басаргина — депутата парламента Прикамья (теперь — Госдумы), единоросса Дмитрия Скриванова. Фактически Айтакова вошла в «пул» оппонентов главы региона. Это косвенно подтверждает и тот факт, что в период избирательной кампании коммунистку активно цитировали СМИ, входившие в холдинг «Актив Медиа» Скриванова. Однако Ксения Айтакова в итоге все же проиграла выборы.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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