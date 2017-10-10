«Вождю» пермских коммунистов грозит отставка

Лидеру коммунистов Прикамья Владимиру Корсуну грозит отставка после 11 лет руководства региональным отделением партии. Собеседники «URA.RU» среди «красных» утверждают, что до конца года его могут заменить на более молодого товарища — для этого москвичами была организована масштабная проверка.
Источник агентства в КПРФ рассказал, что столичные проверяющие работали конструктивно. Ревизоры опросили порядка 25-30 человек. Каких-либо претензий первому секретарю краевого комитета партии Владимиру Корсуну высказано не было. «Комиссия уехала, выводы будут озвучены в течение месяца. Подтвердилось, что к Корсуну по разным причинам многие пермские активисты относятся негативно. Но в целом партия оценивает его достаточно высоко. В любом случае решение о замене руководителя пермской „ячейки“ может быть принято только высшим руководством КПРФ», — говорит информатор.
Собеседник добавил, что рассматривается вариант замены первого секретаря на более молодого партийца («в партии тренд на омоложение»). В этом случае руководящий пост может быть предложен депутату Заксобрания, руководителю строительной компании «АБС» Илье Кузьмину, или экс-парламентарию Ксении Айтаковой (сейчас она входит в Избирательную комиссию Прикамья и является помощником вице-спикера Заксобрания Владимира Комоедова). Сам Корсун в случае отставки сосредоточится на работе в парламенте региона (он возглавляет фракцию КПРФ).
По данным газеты «Коммерсант», Владимир Корсун уже написал заявление о добровольном уходе с должности. Сам он не стал комментировать эту информацию «URA.RU» и лишь подтвердил, что комиссия завершила работу.
На прошлой неделе «URA.RU» сообщало, что Центральный комитет КПРФ организовал проверку пермского регионального отделении в целях «оздоровления» из-за обращений местных коммунистов, «выражающих обеспокоенность нездоровыми тенденциями». Инициировал мероприятия заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Многие партийцы полагают, что приезд комиссии — это подготовка отставки Владимира Корсуна, который занимает руководящий пост с января 2007 года. При этом в разное время его позиции то ослабевали, то усиливались.