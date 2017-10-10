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Главные новости Пермского края
13:03  10 октября 2017 0

«Вождю» пермских коммунистов грозит отставка

Пикет дальнобойщиков. Пермь, митинг, корсун
За годы правления Владимира Корсуна сменилось уже два губернатораФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лидеру коммунистов Прикамья Владимиру Корсуну грозит отставка после 11 лет руководства региональным отделением партии. Собеседники «URA.RU» среди «красных» утверждают, что до конца года его могут заменить на более молодого товарища — для этого москвичами была организована масштабная проверка.

Источник агентства в КПРФ рассказал, что столичные проверяющие работали конструктивно. Ревизоры опросили порядка 25-30 человек. Каких-либо претензий первому секретарю краевого комитета партии Владимиру Корсуну высказано не было. «Комиссия уехала, выводы будут озвучены в течение месяца. Подтвердилось, что к Корсуну по разным причинам многие пермские активисты относятся негативно. Но в целом партия оценивает его достаточно высоко. В любом случае решение о замене руководителя пермской „ячейки“ может быть принято только высшим руководством КПРФ», — говорит информатор.

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Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседник добавил, что рассматривается вариант замены первого секретаря на более молодого партийца («в партии тренд на омоложение»). В этом случае руководящий пост может быть предложен депутату Заксобрания, руководителю строительной компании «АБС» Илье Кузьмину, или экс-парламентарию Ксении Айтаковой (сейчас она входит в Избирательную комиссию Прикамья и является помощником вице-спикера Заксобрания Владимира Комоедова). Сам Корсун в случае отставки сосредоточится на работе в парламенте региона (он возглавляет фракцию КПРФ).

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По данным газеты «Коммерсант», Владимир Корсун уже написал заявление о добровольном уходе с должности. Сам он не стал комментировать эту информацию «URA.RU» и лишь подтвердил, что комиссия завершила работу.

На прошлой неделе «URA.RU» сообщало, что Центральный комитет КПРФ организовал проверку пермского регионального отделении в целях «оздоровления» из-за обращений местных коммунистов, «выражающих обеспокоенность нездоровыми тенденциями». Инициировал мероприятия заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Многие партийцы полагают, что приезд комиссии — это подготовка отставки Владимира Корсуна, который занимает руководящий пост с января 2007 года. При этом в разное время его позиции то ослабевали, то усиливались.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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