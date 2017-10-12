Нефтяники ЯНАО взяли серебро на всероссийском конкурсе ENES-2017. Компания «Газпромнефть-Муравленко» заняла второе место в конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, церемония награждения прошла в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя-2017». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия.
Войти в число победителей в номинации «Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии ТЭК» компании позволили 42 тысячи голосов. Еще одним достижением стало выступление молодых специалистов «Газпромнефть-Муравленко» в Молодежный день форума: в составе сборной «Газпром нефти» они заняли второе место.
В международном инженерном чемпионате CASE-IN «Лига молодых специалистов» команда «Газпром нефти» стала победителем. Ее участники лучше всех справились с заданием на тему стратегического развития арктических территорий.
«Сотрудники предприятия с каждым годом все больше погружаются в систему энергоменеджмента, и это приносит существенный эффект. По результатам 2016 года затраты предприятия на энергоресурсы в „Газпромнефть-Муравленко“ снизились более чем на 540 млн рублей. В 2017 году мы надеемся превзойти этот показатель», — отметил руководитель по энергоменеджменту «Газпромнефть-Муравленко» Олег Морилкин.
«Уверен, при такой слаженной работе в будущем мы получим еще больший экономический эффект. То, что проект предприятия получил столь высокую оценку, подчеркивает наше стремление к лидерству во внедрении в производственную деятельность самых передовых технологий и практик в области энергосбережения», — прокомментировал итоги конкурса генеральный директор «Газпромнефть-Муравленко» Валерий Чикин.