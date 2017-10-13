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13 октября 2017
12 октября 2017
02:06  13 октября 2017 0

«Ведь Амур стреляет наугад». Уральский гусар записал серенаду для Натальи Поклонской. ВИДЕО

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Музыкальное признание в любви парень оставил перед дуэлью с ЖириновскимФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Житель Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, объявивший себя гусаром-ротмистром и обязавшийся добиться взаимности от Натальи Поклонской, записал для нее песню-признание в любви. Видеоролик с серенадой он выложил в соцсетях. Называется она «Вальс Наталье Поклонской».

И сюжет, и слог песни весьма незатейлив:

«И падали листья, мы плакали вместе с дождем

На ваш фэйсбук я адресую

Все мои письма, написанные душой

О том, как я вас, как вас люблю я», — поется в серенаде.

На протяжении всей песни парень ни разу не улыбается, а лишь грустно вздыхает и романтично закатывает глаза, что позволяет нисколько не усомниться в серьезности его слов и его намерений. «Ведь Амур стреляет наугад, завещает быть с ней», — завершает он свое музыкальное обращение к Поклонской.

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По данным агентства, видео записывалось в одной из домашних студий в Екатеринбурге. Изначально ротмистр планировал привлечь к звукозаписи целый ансамбль (в том числе исполнителей на скрипке и флейте), но в итоге обошелся лишь своим хрипловатым голосом и шестиструнной гитарой.

Серенаду Поклонской Ширшиков записал в канун своего вылета в Москву, куда он едет, чтобы, как уже писало «URA.RU», вызвать на дуэль Владимира Жириновского, который оскорбил его даму сердца. Парень рассчитывает, что лидер ЛДПР примет его вызов, и у них произойдет настоящая дуэль. Поводом для требования сатисфакции стали скабрезные высказывания политика в адрес Натальи Поклонской.

Ранее Ширшиков заявлял «URA.RU», что его чувства по отношению к Поклонской абсолютно искренни: недавно он пережил личную трагедию (от него ушла девушка) и он решил посвятить себя служению даме сердца, коей избрал бесконечно нравящуюся ему Наталью Поклонскую. Также гусар взял на себя обязательство соблазнить самую красивую женщину-депутата.

Андрей Гусельников
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