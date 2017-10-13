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13 октября 2017
12:15  13 октября 2017 0

В Доминикане активно обсуждают гибель голой челябинки. ВИДЕО

Женщина погибла, высунувшись из машины на полном ходуФото: страница ВК Натальи Бородиной

Новость о гибели в результате несчастного случая на дороге голой жительницы Челябинска, 35-летней Натальи Бородиной, стала одной из самых обсуждаемых в Доминикане. Очень эмоциональные сюжеты о несчастном случае транслируются на всех местных телеканалах.

В своих комментариях к новости доминиканцы считают виновным в гибели россиянки водителя автомобиля.

«Водитель должен быть признан виновным в непредумышленном убийстве, убийство, потому что вы записываете и сразу за рулем. Если бы он был сосредоточен на дороге, то увидел бы этот столб или знак, который убил эту женщину», — пишет один из жителей Доминиканы.

Другой пользователь заподозрил погибшую в неадекватном состоянии: «Боже мой, но минимум или имела проблемы психологического характера, или она употребляла наркотики».

«Весь мозг обратился в пластиковые сиськи. Вызывает отвращение женщина, а она была матерью ребенка», — добавляет еще один пользователь.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Доминиканской Республике погибла жительница Златоуста Челябинской области Наталья Бородина. В ехавшей на большой скорости машине она голой сильно высунулась из окна, и в этот момент ее голову снес дорожный знак. За рулем машины находилась ее 32-летняя подруга с Украины Иванна Бойрачук. Женщина не следила за дорогой, а снимала Наталью на сотовый телефон, что и стало, скорее всего, причиной несчастного случая. После инцидента Иванна отвезла свою подругу в больницу, но вскоре Наталья скончалась. Бойрачук была задержана полицией, и выяснилось, что она находилась за рулем в пьяном виде. Но после дачи показаний Бойранчук отпустили, отметили источники телеграм-канала Mash. По данным собеседника канала в правоохранительных органах республики, дело о гибели россиянки расследуется как несчастный случай.

У погибшей в Златоусте осталась 80-летняя мама и сестра Юлия, которая воспитывает своего ребенка и 11-летнего сына Натальи, оставленного женщиной на попечение родным.

Известно, что в последнее время Наталья жила во французском городе Канне. По одной версии, она торговала недвижимостью, по другой, и Бородина, и Бойрачук жили в Доминикане и занимались эскорт-сервисом. В момент съемки женщины ехали с элитного пляжа Хуанийо, на который попасть непросто. Инцидент произошел неподалеку от резиденции Кап-Кана. У семьи Натальи Бородиной нет денег на то, чтобы забрать ее тело из-за границы. Скорее всего, Наталья будет кремирована в Доминикане.

Александр Лукманов
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