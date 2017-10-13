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13 октября 2017
12:53  13 октября 2017 0

Певец Шура приехал на лечение в курганский Центр Илизарова. ФОТО

Накануне Шура был в Екатеринбурге, а теперь — в КурганеФото: "Инстаграм" shuramedvedev

Известный певец Александр Медведев, более известный под своим псевдонимом Шура, будет лечиться в знаменитом Центре Илизарова в Кургане. Об этом певец сообщил в Instagram. Шура разметил на своей странице фотографию из Центра Илизарова, где он сфотографировался вместе с врачами, и подписал: «Вот она, моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!»

«Мы не вправе сообщать медицинские диагнозы, но если артист сам написал о своих намерениях, то это его право», — сказали «URA.RU» в пресс-службе Центра Илизарова.

В Центре Илизарова рассказали, что Шура приехал к ним, услышав много хороших отзывов о курганском НИИ от своих родственников и друзей. Например, в августе лидер группы «КИПЕЛОВ», экс-солист группы «Ария» Валерий Кипелов на пресс-конференции рассказал о лечении в Центре Илизарова: «Мне в следующем году 60 лет будет, поэтому суставы начинают сдавать. Благодаря илизаровскому центру я, может, лет еще хотя бы пяток попою».

12 августа «URA.RU» сообщало, что Шура внезапно приехал в Екатеринбург, хотя концертов на Урале у него сейчас нет. Теперь стало ясно, что певец посетил уральскую столицу по пути в Курган.

Певец приехал на обследование в Курган
Фото: «Инстаграм» shuramedvedev

Александр Лукманов
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