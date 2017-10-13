В городских соцсетях все большую популярность набирает слух о том, что на Екатеринбург со стороны челябинского химкомбината по переработке ядерных отходов «Маяк» надвигается радиоактивное облако. В различных версиях слух транслируют в группах и родительских чатах.
Во всех версиях содержание примерно одинаковое: «Сегодня на нашем научном химико-биологическом заводе директор сделал объявление (подруга коллеги там работает). В общем, в Челябинской области произошла авария на «Маяке», в результате радиационное облако идет на Екб. Ориентировочно дойдет завтра. Рекомендации — закрыть все окна дома и по возможности не выходить на улицу, также — обтирания спиртом, корень женьшеня и элеутерококк (в аптеке), взрослым — теплое красное вино или коньяк в чай. В общем, без паники, концентрация не такая, чтобы вызвать лучевую болезнь. Но очень сильно провоцирует рак». Якобы данную информацию подтверждают знакомые, работающие в НПО автоматики (варианты: в УрО РАН, на ЗИКе)». Сообщения могут также сопровождаться добавлениями в виде «власти все скрывают».
Напуганные мамы и бабушки уже начали собирать рецепты народной медицины от радиации — советуют мазать лица детей йодом, протирать кожу и мебель спиртом, закрывать форточки.
В свердловском управлении МЧС звонки встревоженных жителей и журналистов уже просто не комментируют, устав повторять про отсутствие поводов для беспокойства. Кроме того, спасатели накануне распространили оповещение, что над регионом установился штиль, он, конечно, ухудшает экологическую обстановку, но никакое облако не может доползти до Екатеринбурга — нет ветра.
В Челябинской области спасатели пока более сдержанны. «Информация о том, что со стороны Челябинской области надвигается радиоактивное облако, не соответствует действительности», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.
Примечательно, что в Челябинске, который значительно ближе к НПО «Маяк», никакой паники нет — возникшие слухи пока остаются исключительно екатеринбургской историей.
Об отсутствии каких-либо радиоактивных выбросов также говорят и метеорологи. Свердловский Роспотребнадзор вообще принял беспрецедентное курьезное решение: чтобы погасить слухи, на границу с Челябинской областью отправлена бригада специалистов, которые будут замерять фон, пока все не успокоятся.
Замерить фон можно и самостоятельно. Как показали эксперименты со счетчиком в «URA.RU», никакого всплеска радиации не наблюдается.