{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
13:08  13 октября 2017 0

В Екатеринбурге замеряют радиационный фон из-за новостей о надвигающемся радиоактивном облаке

Пункт захоронения РАО компании PURAM. Венгрия, Батаапати, радиационный фон, замер радиации, дозиметр
Радиационный фон в районе Белоярской АЭС сейчас составляет 15-18 мкр в час, что не превышает естественного уровняФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области после новостей о радиоактивном облаке, которое якобы движется из Челябинска в сторону Екатеринбурга, начались массовые замеры уровня радиации. В частности, измерять радиационный фон отправились специалисты Роспотребнадзора — об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства. Эксперты выехали для замеров в сторону границы Свердловской и Челябинской областей.

«Измерения сейчас идут, — рассказал „URA.RU“ руководитель пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова. — Пока информации о превышении радиоактивного фона нет. Результаты исследований будут готовы и озвучены после 14 часов».

Замеры радиации проводятся сейчас и на наиболее радиоактивно опасном объекте Свердловской области — Белоярской атомной станции. Но не в связи с новостями про облако. «У нас замеры проводятся в плановом порядке ежедневно, — рассказал „URA.RU“ руководитель пресс-службы БАЭС Андрей Яшин. — Радиационный фон в районе станции сейчас составляет 15-18 мкр в час, что не превышает естественного уровня (до 40 микрорентген в час — прим. ред)».

По словам Яшина, специально радиоактивное облако со стороны Челябинска никто не выслеживает. «Ни НЛО, ни радиоактивного облака я не видел», — шутит он.

Жителей Екатеринбурга призвали не выходить на улицы. «Со стороны Челябинска надвигается радиоактивное облако»

Официальные ведомства уже поспешили опровергнуть слухи о зараженной радиацией туче. «Информация о том, что со стороны Челябинской области надвигается радиоактивное облако, не соответствует действительности», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Как писало «URA.RU», жители Екатеринбурга получили накануне СМС-рассылку от регионального управления МЧС. Спасатели предупреждали о том, что в регионе до 13 октября будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия, способствующие концентрации вредных веществ в атмосфере. «Ограничьте пребывание на улице и поездки на автотранспорте», — говорилось в сообщении. Позднее в пресс-службе ведомства «URA.RU» пояснили, что под примесями имелись в виду автомобильные выхлопы.

Однако жители уральской столицы начали волноваться: «сарафанное радио» принесло новость, что со стороны Челябинской области на Екатеринбург надвигается радиоактивное облако. В частности, в «Фейсбуке» распространялся слух о том, что сотрудников института химии УрО РАН ночью вызывали на работу из-за радиоактивного выброса и смога с повышенным содержанием веществ высокого класса опасности фенола и формальдегида.

Дозиметр на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург, микрорентгены, замер радиации, дозиметр
13 октября дозиметр замеряет радиационный фон на улице Карла Либкнехта
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опасения уральцев относительно радиоактивных выбросов небеспочвенны: именно на Урале, в закрытом городе Озерске (расположенном между Екатеринбургом и Челябинском), в 1957 году произошла так называемая Кыштымская авария — взрыв емкостей, в которых содержалось 80 кубометров высокорадиоактивных ядерных отходов: они находились на улице и сдетонировали из-за выхода из строя системы охлаждения.

В атмосферу было выброшено около 20 мн кюри радиоактивных веществ. В зоне радиационного загрязнения оказались ПО «Маяк», военный городок, колония заключённых, а также территория площадью 23 000 кв. км с населением 270 000 человек в 217 населённых пунктах в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Ученые до сих пор изучают последствия этого так называемого Восточно-Уральского радиоактивного следа.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров