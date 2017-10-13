13:08 13 октября 2017 0

Радиационный фон в районе Белоярской АЭС сейчас составляет 15-18 мкр в час, что не превышает естественного уровня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области после новостей о радиоактивном облаке, которое якобы движется из Челябинска в сторону Екатеринбурга, начались массовые замеры уровня радиации. В частности, измерять радиационный фон отправились специалисты Роспотребнадзора — об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства. Эксперты выехали для замеров в сторону границы Свердловской и Челябинской областей.

«Измерения сейчас идут, — рассказал „URA.RU“ руководитель пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова. — Пока информации о превышении радиоактивного фона нет. Результаты исследований будут готовы и озвучены после 14 часов».

Замеры радиации проводятся сейчас и на наиболее радиоактивно опасном объекте Свердловской области — Белоярской атомной станции. Но не в связи с новостями про облако. «У нас замеры проводятся в плановом порядке ежедневно, — рассказал „URA.RU“ руководитель пресс-службы БАЭС Андрей Яшин. — Радиационный фон в районе станции сейчас составляет 15-18 мкр в час, что не превышает естественного уровня (до 40 микрорентген в час — прим. ред)».

По словам Яшина, специально радиоактивное облако со стороны Челябинска никто не выслеживает. «Ни НЛО, ни радиоактивного облака я не видел», — шутит он.

Официальные ведомства уже поспешили опровергнуть слухи о зараженной радиацией туче. «Информация о том, что со стороны Челябинской области надвигается радиоактивное облако, не соответствует действительности», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Как писало «URA.RU», жители Екатеринбурга получили накануне СМС-рассылку от регионального управления МЧС. Спасатели предупреждали о том, что в регионе до 13 октября будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия, способствующие концентрации вредных веществ в атмосфере. «Ограничьте пребывание на улице и поездки на автотранспорте», — говорилось в сообщении. Позднее в пресс-службе ведомства «URA.RU» пояснили, что под примесями имелись в виду автомобильные выхлопы.

Однако жители уральской столицы начали волноваться: «сарафанное радио» принесло новость, что со стороны Челябинской области на Екатеринбург надвигается радиоактивное облако. В частности, в «Фейсбуке» распространялся слух о том, что сотрудников института химии УрО РАН ночью вызывали на работу из-за радиоактивного выброса и смога с повышенным содержанием веществ высокого класса опасности фенола и формальдегида.

13 октября дозиметр замеряет радиационный фон на улице Карла Либкнехта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опасения уральцев относительно радиоактивных выбросов небеспочвенны: именно на Урале, в закрытом городе Озерске (расположенном между Екатеринбургом и Челябинском), в 1957 году произошла так называемая Кыштымская авария — взрыв емкостей, в которых содержалось 80 кубометров высокорадиоактивных ядерных отходов: они находились на улице и сдетонировали из-за выхода из строя системы охлаждения.

В атмосферу было выброшено около 20 мн кюри радиоактивных веществ. В зоне радиационного загрязнения оказались ПО «Маяк», военный городок, колония заключённых, а также территория площадью 23 000 кв. км с населением 270 000 человек в 217 населённых пунктах в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Ученые до сих пор изучают последствия этого так называемого Восточно-Уральского радиоактивного следа.