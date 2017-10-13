{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
17:39  13 октября 2017 2

Жена тюменского дворника-«педофила» вышла на пикет к скандальному отделу полиции. ФОТО

Одиночный пикет против пыток в полиции. Тюмень, елишева оксана, одиночный пикет, пытки, полиция
Оксана Елишева обвинила полицию в беспределеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Гражданская жена осужденного за педофилию тюменского дворника вышла на одиночный пикет к печально известной оперативно-розыскной части №5. Женщина заявила «URA.RU», что протестует против пыток в полиции и сфабрикованного уголовного дела против своего мужа.

Оксана Елишева вышла на одиночный пикет в 13:40 в пятницу, 13 октября. На плакате, который развернула женщина, говорилось о сфабрикованном, по ее мнению, уголовном деле ее гражданского мужа Алика Кучашева. «После пыток током на Тульской, 3 человек теряет зрение, становится инвалидом. Прокуратура и Минздрав бездействуют», — говорилось на плакате Елишевой. «Это узаконенные бандиты в форме, — охарактеризовала Елишева сотрудников правоохранительных органов. — Страшно даже жить дальше».

Полицейские не противодействовали Елишевой. Через 10 минут после начала пикета из здания ОРЧ вышел офицер, сфотографировал пикетчицу на телефон, поинтересовался, кто она и стоявшие рядом люди, и ушел, предварительно описав обстановку кому-то по мобильному.

Сейчас Алик Кучашев продолжает голодовку и госпитализирован в медицинскую часть. Елишева рассказала «URA.RU», что состояние ее гражданского мужа серьезно ухудшилось из-за отсутствия должной медицинской помощи, он стал практически «овощем». Из-за этого назначенное на 17 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Кучашеву «практически гарантированно» не состоится в связи с состоянием здоровья заключенного. «Но врачи медицинской части дают заключения, что состояние Кучашева нормальное», — возмущается женщина. Оксана Елишева заявила, что ее не пускают к гражданскому мужу, хотя она намеревается вступить с ним в законный брак — пусть даже в больнице УФСИН.

Елишева рассказала также, что записалась на прием к вице-губернатору Тюменской области Сергею Сарычеву. Если ее не примут, во вторник, 17 октября, жена дворника-«педофила» пообещала устроить одиночный пикет у здания правительства региона.

Алик Кучашев работал дворником УК «Русь» на участке в тюменском микрорайоне «Юбилейный», которым руководила Оксана Елишева. В июле 2016 года дворника задержали за совращение двух несовершеннолетних девочек, суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. Защита Кучашева отмечает, что все обвинение было построено только на показаниях одной девочки с умственным расстройством, которые не вызвали никаких сомнений у суда. Оксана Елишева уверена, что признательные показания Кучашев дал под пытками.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров