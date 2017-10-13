Гражданская жена осужденного за педофилию тюменского дворника вышла на одиночный пикет к печально известной оперативно-розыскной части №5. Женщина заявила «URA.RU», что протестует против пыток в полиции и сфабрикованного уголовного дела против своего мужа.
Оксана Елишева вышла на одиночный пикет в 13:40 в пятницу, 13 октября. На плакате, который развернула женщина, говорилось о сфабрикованном, по ее мнению, уголовном деле ее гражданского мужа Алика Кучашева. «После пыток током на Тульской, 3 человек теряет зрение, становится инвалидом. Прокуратура и Минздрав бездействуют», — говорилось на плакате Елишевой. «Это узаконенные бандиты в форме, — охарактеризовала Елишева сотрудников правоохранительных органов. — Страшно даже жить дальше».
Полицейские не противодействовали Елишевой. Через 10 минут после начала пикета из здания ОРЧ вышел офицер, сфотографировал пикетчицу на телефон, поинтересовался, кто она и стоявшие рядом люди, и ушел, предварительно описав обстановку кому-то по мобильному.
Сейчас Алик Кучашев продолжает голодовку и госпитализирован в медицинскую часть. Елишева рассказала «URA.RU», что состояние ее гражданского мужа серьезно ухудшилось из-за отсутствия должной медицинской помощи, он стал практически «овощем». Из-за этого назначенное на 17 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Кучашеву «практически гарантированно» не состоится в связи с состоянием здоровья заключенного. «Но врачи медицинской части дают заключения, что состояние Кучашева нормальное», — возмущается женщина. Оксана Елишева заявила, что ее не пускают к гражданскому мужу, хотя она намеревается вступить с ним в законный брак — пусть даже в больнице УФСИН.
Елишева рассказала также, что записалась на прием к вице-губернатору Тюменской области Сергею Сарычеву. Если ее не примут, во вторник, 17 октября, жена дворника-«педофила» пообещала устроить одиночный пикет у здания правительства региона.
Алик Кучашев работал дворником УК «Русь» на участке в тюменском микрорайоне «Юбилейный», которым руководила Оксана Елишева. В июле 2016 года дворника задержали за совращение двух несовершеннолетних девочек, суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. Защита Кучашева отмечает, что все обвинение было построено только на показаниях одной девочки с умственным расстройством, которые не вызвали никаких сомнений у суда. Оксана Елишева уверена, что признательные показания Кучашев дал под пытками.