На новой купюре в две тысячи рублей нашли грубую ошибку

Россияне обнаружили на новой купюре, номиналом в 2000 рублей, грубую ошибку. Художники присоединили остров Сахалин к материковой части России с помощью перешейка. После этого остров на бумаге превратился в полуостров.
По словам самих сахалинцев, никакого перешейка на самом деле не существует, и их регион изображен на купюре неверно, пишет агентство Nation News.
Банкноты в 2000 и 200 рублей ЦБ запустил в обращение 12 октября. В банкоматах они появятся до конца 2017 года, сообщила «Национальная служба новостей». На купюрах в 200 рублей можно увидеть изображение памятника затопленным кораблям в Севастополе, а также музей-заповедник Херсонес-Таврический. На 2000-рублевой банкноте изображен Сахалин.
При этом первыми их увидели жители Крыма, Москвы и Дальнего Востока, напоминает «Федеральное агентство новостей». Последние и обнаружили ошибку.