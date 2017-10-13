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13 октября 2017
17:25  13 октября 2017 5

На новой купюре в две тысячи рублей нашли грубую ошибку

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Новые купюры станут раритетом для коллекционеровФото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне обнаружили на новой купюре, номиналом в 2000 рублей, грубую ошибку. Художники присоединили остров Сахалин к материковой части России с помощью перешейка. После этого остров на бумаге превратился в полуостров.

По словам самих сахалинцев, никакого перешейка на самом деле не существует, и их регион изображен на купюре неверно, пишет агентство Nation News.

Банкноты в 2000 и 200 рублей ЦБ запустил в обращение 12 октября. В банкоматах они появятся до конца 2017 года, сообщила «Национальная служба новостей». На купюрах в 200 рублей можно увидеть изображение памятника затопленным кораблям в Севастополе, а также музей-заповедник Херсонес-Таврический. На 2000-рублевой банкноте изображен Сахалин.

При этом первыми их увидели жители Крыма, Москвы и Дальнего Востока, напоминает «Федеральное агентство новостей». Последние и обнаружили ошибку.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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