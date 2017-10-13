21:21 13 октября 2017 0

Главная задача сайта побороть штамп: Николай II - это "Матильда" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге представили сайт «Царская-семья.рф», посвященный последнему российскому императору Николаю II, его супруге Александре Федоровне и их детям. Он должен заработать в ночь на 14 октября 2017 года. Презентация сайта состоялась в мультимедийном парке «Россия — моя история!» который в начале сентября открыл в Екатеринбурге епископ Егорьевский Тихон Шевкунов, считающийся духовником Путина.

«Екатеринбург — это место убиения царской семьи, а 2018-й — год столетия этого события, — объяснил задумку инициатор проекта, викарий екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг). — Чем ближе к 17 июля 2018 года, тем чаще в медиасфере и просто в разговорах звучит Екатеринбург. И сюда обращают вопросы — в том числе в связи с дискуссией по поводу фильма „Матильда“. Этот сайт — наш ответ на все вопросы».

По словам владыки, информации о Николая II и царской семье сегодня «море», но она очень разрозненная и не всегда объективна. Священник поделился личным опытом: попытка составить портрет царя через статьи в интернете оказалась неудачной. Реальные исторические факты часто перемежаются с выдумкой и со свидетельствами, которые не отражают действительность. С другой стороны, есть документально точные материалы, но они поданы так, что интересны только узкому кругу специалистов. «Задача нашего сайта — донести корректную, историческую верную информацию о царе и его семье, но доступно для любого человека», — рассказал отец Евгений.

Инициатор и главный движитель проекта — «серый кардинал» екатеринбургской епархии владыка Евгений (Кульберг) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На портале «царская-семья.рф» все, касающееся царской семьи, будет собрано в одном месте. Упор сделан на документальные материалы: дневники Николая II и Александры Федоровны, их письма друг другу, фотоальбомы, кадры кинохроники, информация о детях и многое другое. «По словам историков, сегодня такого рода справочника, хранилища информации о царской семье нет», — заметил отец Евгений.

Составителями сайта стали православные историки Петр Мультатули, Федор Гайда, сотрудники музея в Патриаршьем подворье в Екатеринбурге (у Храма на Крови), а разработчиками — команда «Открытой школы», которая специализируется на проектах по «оцифровке наследия». «Данный проект будет постоянно действующим, — рассказал „URA.RU“ разработчик сайта Антон Матросов. — Он будет действовать весь 2018 год и, возможно, далее».

«Мы хотим открыть правду, — так формулирует Кульберг миссию создателей сайта. — Скажут: «Режиссер Учитель тоже хочет открыть правду так, как он ее понимает». У каждого правда своя.

Но для нас Николай II — не просто император или исторический деятель, для нас это — житель Царства небесного, который предстоит сейчас перед Богом и смотрит на нас с высот, и участвует в решении проблем».

В Екатеринбурге уже появилась реклама сайта «царская-семья.рф». По словам владыки, она оплачена спонсорами и простоит весь год Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Общаясь с журналистами, священник проговорился, что самая главная задача проекта — переключить внимание людей с «Матильды» на царскую семью. «Сейчас в массовом сознании формируется штамп: Николай II — это „Матильда“, — говорит священник. — Обсуждается только этот продукт, который скоро выйдет на киноэкраны. Мы не апеллируем к „Матильде“, мы хотим раскрыть современникам всю глубину и величину личности Николая II. А читатель уже сам уже сможет судить, что правда, а что нет, о чем стоит сказать детям, а о чем — не надо».

После запуска сайт будет продолжать наполняться информацией — теоретически, дополнить его может любой желающий (по аналогии с «Википедией»). «Если Вам известны факты, которые не отражены на сайте, если у вас есть документы, которые об этих фактах говорят, вы можете сообщить об этом, обратившись к администраторам сайта, — говорит владыка. — Если эти факты будут подтверждены, они будут представлены на сайте. Мы будем в течение года дописывать, доформировывать этот портал». Он отметил, что шанс попасть на сайт имеют только документы, а также фото и видеоматериалы документального характера, но не художественные.